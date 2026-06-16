Portavoz en el pleno, portero en el Manuel Regueiro

El Sporting Estrada anunció su última incorporación. Manteniendo su apuesta por los jugadores estradenses, el equipo del Manuel Regueiro ha fichado a un guardameta veterano y con experiencia en Primera Autonómica, un portero llamado Luis López Bueno. Los seguidores del fútbol autonómico lo conocerán por sus siete años en el Praíña o incluso por su paso por el Lalín. A la gran mayoría sin embargo le sonará por ser el portavoz del PSOE de A Estrada y candidato a la alcaldía en las dos últimas elecciones municipales.

Aunque pueda sorprender teniendo en cuenta que ya cuenta 32 años., Luis López Bueno nunca ha jugado en un equipo del pueblo de A Estrada. Sí lo hizo en las categorías inferiores del Callobre y también del propio Sporting Estrada , como infantil y cadete. A partir de ahí pasó dos años con pocas oportunidades en el Estudiantil antes de pasar por el Lalín y el Bandeira y aterrizar en el Praíña. En el equipo de Pontevea pasó siete temporadas. En las dos últimas jugó en el Esclavitud y el Caldas.

Ahora, le tocará iniciar una nueva aventura en A Estrada. «Estou contento de quedar na casa. Aquí teño moita xente coñecida; na directiva, no corpo técnico e tamén no plantel. Penso que a integración vai ser doada e rápida», manifestó el guardameta, quien reconoce que en años anteriores ya se analizó un posible fichaje por el equipo del Manuel Regueiro. «Supoño que é algo que ten lóxica. O Sporting é un equipo que aposta pola xente da Estrada e na miña posición non hai moitos Agora tentarei aportar a miña experiencia despois de tantos anos nesta categoría», resumió.

Luis López Bueno seguirá de esta manera compaginando sus dos pasiones, la política y el deporte, aunque reconoce que la primera de ellas es la que más le tira. Fue secretario general de las Xuventudes Socialistas de A Estrada entre 2016 y 2019. Posteriormente, recogió el testigo de José Antonio Dono y lideró la candidatura de su formación política en las elecciones municipales de 2019 y volvió a encabezar la lista socialista en los comicios locales de 2023, en ambos casos perdiendo en las urnas contra el PP de José López Campos. El próximo mes de septiembre se sabrá si vuelve a liderar al PSOE en las elecciones del 2027, aunque todo apunta que así será.

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El portero estradense reconoce que en ocasiones, su labor como político salta al campo con él, especialmente cuando los aficionados rivales lo aprovechan para burlarse. «Non mo tomo mal. Gústame falar cos afeccionados. Dígolles que se metan comigo por non parar goles. Facelo por cuestións políticas, non me parece unha burla».