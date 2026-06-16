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‘Overbooking’ en los nidos de las cigüeñas

‘Overbooking’ en los nidos de las cigüeñas | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

‘Overbooking’ en los nidos de las cigüeñas | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Son muchos los nidos de cigüeña que estos días presentan overbooking. Las crías alcanzan en apenas dos meses el tamaño y los colores de sus progenitores y dejan estampas como la tomada en la chimenea del viejo aserradero de Chapa (Silleda). En las próximas semanas, una vez dominen el vuelo, abandonarán definitivamente el hogar familiar.

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