‘Overbooking’ en los nidos de las cigüeñas

Son muchos los nidos de cigüeña que estos días presentan overbooking. Las crías alcanzan en apenas dos meses el tamaño y los colores de sus progenitores y dejan estampas como la tomada en la chimenea del viejo aserradero de Chapa (Silleda). En las próximas semanas, una vez dominen el vuelo, abandonarán definitivamente el hogar familiar.