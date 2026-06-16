Música a Fartar vuelve a la Carballeira de Silva el día 27 tras años de ausencia

A Bandeira recuperará el próximo sábado 27 de junio una de sus citas festivas más esperadas. El certamen Música a Fartar volverá a celebrarse en la Carballeira de Silva después de varios años sin llevarse a cabo, de la mano de la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira.

La presentación de esta undécima edición contó con la participación del presidente de la entidad organizadora, Xanxo Rey; la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena; y la concejala de Cultura, Mónica González Conde. Los tres destacaron la importancia de recuperar una convocatoria vinculada a la música, la convivencia y la tradición asociativa de la parroquia.

La programación comenzará a las 12.00 horas con un pasacalles a cargo de la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira. A las 13.00 horas será el turno de las actuaciones de la propia banda, del Coro Vales Mahía y de la Banda de Veteranos.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el Xantar de Música a Fartar, previsto para las 14.30 horas. Los precios serán de 20 euros para mayores de 11 años y de 10 euros para niños y niñas de entre 5 y 11 años. Los menores de 5 años podrán asistir de forma gratuita, aunque deberán retirar igualmente invitación en los puntos de venta. Las entradas, con plazas limitadas, estarán disponibles hasta el 22 de junio en el Bar Arume, Bar Victorino, Bar A Plazoleta y Café-Bar Atly.

La actividad continuará por la tarde, desde las 17.30 horas, con las actuaciones del Grupo de Rapaces da Banda, Sin-Fónicos da Bandeira, Xirandola, Charanga Bicoia y As Estraloqueiras. Además, el público podrá disfrutar de una exposición de vehículos clásicos y de juegos tradicionales a cargo de Sororas.

La jornada finalizará a partir de las 23.00 horas con una verbena amenizada por DJ Calvin y DJ Marcos KinTana.

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La alcaldesa puso en valor «o esforzo da Banda Recreativa e Cultural de Bandeira por recuperar unha cita moi querida e con tanta tradición». También destacó «a ilusión e o traballo que hai detrás desta volta de Música a Fartar»