Divulgación científica
El IES Marco do Camballón presenta su revista matemática
Redacción
El IES Marco do Camballón publica el séptimo volumen de Marco Numérico, revista de investigación matemática elaborada por el alumnado de Métodos Estadísticos y Numéricos de 2º de Bachillerato. Será presentada este martes 16 de junio, a las 19 horas, en la biblioteca del centro, en un acto abierto al público que contará con la participación de la matemática Elena Vázquez Abal.
El nuevo número reúne diez artículos sobre cuestiones vinculadas a la ciencia forense, la meteorología, el deporte, la ecología marina, la microbiología, el mercado laboral, la astronomía, la percepción humana o la inteligencia artificial. Los trabajos aplican herramientas como el teorema de Bayes, las cadenas de Markov, los modelos binomiales y normales o la estimación estadística. Con esta iniciativa, el instituto refuerza su apuesta por la investigación, el pensamiento crítico y la divulgación científica.
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