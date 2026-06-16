Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo EE. UU e IránCeltaSentencia bancoNaval ChinaAbandono fincasIncendios en GaliciaForo Educación 2026
instagramlinkedin

Divulgación científica

El IES Marco do Camballón presenta su revista matemática

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Vila de Cruces

El IES Marco do Camballón publica el séptimo volumen de Marco Numérico, revista de investigación matemática elaborada por el alumnado de Métodos Estadísticos y Numéricos de 2º de Bachillerato. Será presentada este martes 16 de junio, a las 19 horas, en la biblioteca del centro, en un acto abierto al público que contará con la participación de la matemática Elena Vázquez Abal.

El nuevo número reúne diez artículos sobre cuestiones vinculadas a la ciencia forense, la meteorología, el deporte, la ecología marina, la microbiología, el mercado laboral, la astronomía, la percepción humana o la inteligencia artificial. Los trabajos aplican herramientas como el teorema de Bayes, las cadenas de Markov, los modelos binomiales y normales o la estimación estadística. Con esta iniciativa, el instituto refuerza su apuesta por la investigación, el pensamiento crítico y la divulgación científica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents