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Nueva cita en Cereixo

Gallego de coches radiocontrol en A Estrada

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La Asociación de Radiocontrol de A Estrada organizó el pasado fin de semana en el circuito de Cereixo la cuarta prueba del Campeonato Gallego de coches radiocontrol con numerosa participación.

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