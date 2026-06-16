Galiforest Abanca 2026 premiará las innovaciones tecnológicas que transforman el sector forestal

La octava edición del monográfico forestal Galiforest Abanca, que se celebrará del 2 al 4 de julio en el monte e instalaciones del Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, volverá a reconocer las novedades tecnológicas que están transformando el sector forestal.

El certamen, organizado por la Feira Internacional de Galicia con el apoyo de la Xunta de Galicia, convocará el VIII Concurso de Innovación Tecnológica Galiforest Abanca 2026, dirigido a distinguir máquinas, productos, servicios y procesos presentes en la feria que destaquen por sus mejoras en diseño, calidad de trabajo y prestaciones frente a otras soluciones que realizan el mismo proceso.

Con esta iniciativa, la organización busca contribuir a la promoción de la I+D+i en el ámbito forestal y dar visibilidad a los avances que las empresas y entidades expositoras incorporan al mercado. Al concurso podrán presentarse productos, bienes o elementos, equipos e instalaciones, sistemas y métodos, tecnologías, programas y servicios.

Un jurado de expertos será el encargado de valorar las candidaturas y tendrá en cuenta las mejoras significativas introducidas en aspectos relevantes de su aplicación, como los materiales, la fiabilidad, la sostenibilidad, la seguridad en el trabajo o la ergonomía.

Las novedades que concurran al concurso serán presentadas por empresas y entidades participantes en Galiforest Abanca, por lo que podrán verse en sus respectivas áreas expositivas durante los tres días de celebración del monográfico.

El concurso concederá el Premio de Innovación Galiforest Abanca 2026 y varias menciones especiales. Los galardones se darán a conocer y se entregarán durante la jornada inaugural del certamen, prevista para el 2 de julio.

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En la pasada edición, celebrada en 2024, el Premio de Innovación recayó en un cabrestante móvil de tracción T-Winch de Ecoforst, presentado por Hitraf. Además, se otorgaron tres menciones especiales a unos guantes anticorte y antivibración de Pattones Robert´s, al portaherramientas teledirigido RoboPlus, presentado por Murat-Energreen, y a una procesadora taladora de eucalipto y pino desarrollada por Forest Pioneer.