Galicia reclama al Ministerio diálogo con Marruecos para recuperar la exportación de bovino

La Xunta reclamará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que abra vías de diálogo con Marruecos para recuperar la exportación de bovino español a este país, uno de los principales destinos comerciales para el sector. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anunció esta demanda durante una visita a la Central Agropecuaria de Silleda, coincidiendo con la celebración del mercado semanal de ganado.

La petición se formuló este mismo martes en el Consello Consultivo de Política Agrícola, en el que Gómez participa de forma telemática. Medio Rural sostiene que el cierre de la frontera marroquí se mantiene por la dermatosis nodular contagiosa, pese a que no se detectan nuevos casos desde marzo ni en Cataluña ni en Aragón. Por ello, la conselleira considera necesario «flexibilizar» la situación y permitir de nuevo las ventas de bovino «canto antes».

Paseo de la conselleira entre las jaulas de los terneros. / Cedida

Gómez defendió que la reapertura de este mercado resulta clave para sostener las cotizaciones y la rentabilidad de las explotaciones gallegas. En este sentido, recordó que el Ministerio que dirige Luis Planas ya impulsó en su momento contactos con China en un contexto afectado por la peste porcina africana, y reclamó una actuación similar con Marruecos para facilitar la salida comercial del ganado hacia el norte de África.

La conselleira también trasladará al Gobierno central otras demandas vinculadas a la dermatosis nodular contagiosa, entre ellas una mayor coordinación con las comunidades autónomas, la incorporación de la enfermedad a los seguros agrarios, el impulso ante la Unión Europea de una vacuna marcada y la rebaja de la categoría A de la dolencia. Esta última medida evitaría que, ante la aparición de un caso, fuese obligatorio realizar un vaciado sanitario.

Medio Rural enmarca estas reivindicaciones en un momento de incertidumbre para el sector ganadero. Gómez insistió además en la necesidad de mantener mesas de diálogo sobre la nueva PAC a partir de 2028 y defendió una política agraria «crucial e fundamental» para Galicia, con presupuesto suficiente y capacidad real de negociación por parte de las comunidades autónomas.

La titular de Medio Rural también pidió al Ejecutivo central medidas de protección para los productores de leche, tanto dentro del Paquete Lácteo como mediante modificaciones en la Ley de la cadena alimentaria, ante la bajada de precios en los contratos actuales. Según recordó, la Xunta solicitó hace tres meses una reunión presencial con el ministro Luis Planas para abordar estas cuestiones, pero todavía no ha recibido respuesta.

Cotizaciones agropecuarias a 16 de junio / Javier Lopez

Cotizaciones agropecuarias a 16 de junio / Javier Lopez

La Central supera los 1,6 millones en una sesión de fuerte afluencia

La subasta de ganado vacuno celebrada este martes en la Central Agropecuaria de Galicia dejó una sesión de elevada actividad, con 1.517 animales presentados y 1.432 adjudicados. El volumen global de transacciones alcanzó los 1.646.286 euros, apoyado tanto en la fuerte entrada de terneros de recría como en el peso económico del vacuno mayor. El mercado recuperó la normalidad tras dos semanas anómalas: la primera sin afluencia de reses por la Semana Verde y la segunda solo con terneros.

El mayor movimiento volvió a concentrarse en los terneros de recría, con 858 animales en el recinto y 821 adjudicados. Esta categoría sumó 494.217 euros en operaciones, con un precio medio de 601,97 euros. Los cruces industriales fueron el grupo más numeroso, mientras que la rubia gallega se mantuvo como la raza con las medias más elevadas por unidad.

El vacuno mayor fue, sin embargo, el apartado que más tiró del negocio. Con 399 reses presentadas y 365 vendidas, generó 802.024 euros, casi la mitad del volumen total de la jornada. El precio medio se situó en 2.197,33 euros, con especial peso de las vacas de categoría extra, que superaron los 2.600 euros de media y concentraron 236 unidades.

También mostraron buen comportamiento los becerros carniceros, con 206 animales presentados, 195 adjudicados y 293.215 euros en transacciones. La media fue de 1.503,67 euros, mientras que en Ternera Gallega Suprema se situó en 1.550,17 euros, con 71 unidades vendidas. En los pasteros, la oferta fue más reducida, con 54 animales y 51 adjudicados, pero el precio medio alcanzó los 1.114,31 euros.

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En las mesas de precios, el porcino cebado y los lechones repitieron cotización, mientras que los huevos bajaron un céntimo en las clases M y S. Y el conejo continúa en 2,4 euros por kilo vivo en Madrid, la lonja de referencia.