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Visita a Cataluña

Excursión del CEIP Pérez Viondi

Excursión del CEIP Pérez Viondi | CEDIDA

Excursión del CEIP Pérez Viondi | CEDIDA

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Alumnos de sexto de Primaria del colegio Pérez Viondi de A Estrada están realizando estos días su viaje de fin de curso a Cataluña. Allí conocieron Barcelona, con visitas a la Sagrada Familia, Pueblo Español, Acuario y Tour guiado por la cuidad; y Salou, con jornada en Port Aventura y Ferrari Land uno de los días y al parque acuático Caribe Aquaitic Park, en otro.

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