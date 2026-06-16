La estradense María Jesús Andújar Picans, medalla de Bronce de Cruz Roja

El voluntariado es uno de los pilares fundamentales de Cruz Roja y gracias a su implicación y compromiso la Organización puede llevar a cabo muchos de los proyectos y actividades que desarrolla en Galicia. Con el objetivo de poner en valor su labor, la localidad de Baiona acogió el XXVI Encuentro de Voluntariado de Cruz Roja en Galicia, con la presencia de más de 250 voluntarios y voluntarias procedentes de las asambleas provinciales, comarcales y locales de las cuatro provincias gallegas.

Este Encuentro se celebró en las instalaciones del Parador de Baiona y el acto de inauguración estuvo presidido por Mercedes Casanova, presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, y Gonzalo Iglesias, presidente provincial de Cruz Roja en Pontevedra. Junto a ellos estuvieron presentes Lara Meneses, directora general de Juventud de la Xunta de Galicia, y Sheila González, concejala de Turismo e Igualdad del Concello de Baiona, así como otras autoridades. Cruz Roja realizó la entrega de reconocimientos al voluntariado de esta edición, concediendo un total de diez diplomas de reconocimiento a la acción voluntaria, tres medallas de bronce y cuatro de plata.

Una de las medallas de Bronce fue otorgada a María Jesús Andújar Picans, voluntaria de Cruz Roja en A Estrada. Esta distinción supone una muestra de agradecimiento por su trayectoria en esta organización, así como por su implicación y responsabilidad desde hace más de 10 años. Voluntaria en los proyectos de empleo, ayuda a la activación y motivación para el empleo de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Forma parte del comité comarcal de Cruz Roja desde 2019 y participa en un proyecto de innovación comunitaria dentro del marco del envejecimiento activo.

Su experiencia profesional, su reconocimiento a nivel local, su dedicación a la institución y su predisposición ante los nuevos retos que le proponemos la hacen merecedora de dicha medalla.

El Encuentro de Voluntariado de Cruz Roja en Galicia es una cita anual en la que se reconoce el compromiso con la acción voluntaria, pero además sirve para reflexionar sobre su papel en la sociedad actual.

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja Española, que celebra este año su 160 aniversario, pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo. Colabora con entidades públicas y privadas para que la ayuda y la dignidad lleguen a todas las personas en cualquier lugar, y en todo momento y circunstancia. Su misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

Sus más de 254.000 personas voluntarias dan respuesta en 1.263 municipios, lo que permite atender anualmente a más de 11,8 millones de personas. Todo ello con el apoyo de 1,3 millones de personas socias, empresas y alianzas en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española continúa con su lucha contra todas las formas de vulnerabilidad, adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, e incidiendo en una contribución firme y consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

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Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, presente en 191 países, actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.