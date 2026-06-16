A Estrada inicia una doble vuelta a los desbroces en el casco urbano y el rural

Las brigadas municipales del Departamento de Obras de A Estrada continúan on los trabajos de desbroce y acondicionamiento de la vegetación en los márgenes de las vías del casco urbano y del rural, dentro de una campaña especialmente exigente debido al crecimiento extraordinario de la maleza tras un invierno muy lluvioso y las altas temperaturas registradas. El objetivo del Concello es alcanzar una doble vuelta de desbroce en los 2.000 kilómetros de pistas asfaltadas del municipio, una planificación que requiere la coordinación de medios propios y externos y un importante esfuerzo organizativo.

En el casco urbano, las actuaciones ya se han ejecutado en numerosos puntos, entre ellos la Rúa 56, San Paio, 25 de Xullo, Antón Losada, Caldesiña, A Congostra, el Camiño de Ouzande desde la Rúa Fermín Bouza Brey, así como el aparcamiento del Teatro Principal y la zona de estacionamiento de la Casa das Letras. Asimismo, se prevé continuar con los trabajos en otros espacios como la Rúa da Cultura, donde las intervenciones se realizarán una vez finalizadas las fiestas patronales de San Paio, con el objetivo de reducir las molestias y evitar interferencias con la actividad escolar y el tráfico.

En el ámbito rural, el plan de desbroce se está desarrollando de forma intensiva y siguiendo un cronograma de intervención ya prácticamente cumplido en varias zonas. Las actuaciones ya se han llevado a cabo en las parroquias de Barbude, San Xurxo, Castro, Cereixo, Baloira, O Foxo, Aguións, Cora, Riobó, Orazo, Barcala, Lagartóns, Paradela, Rubín, San Xiao, San Pedro, Guimarei, Tabeirós, Moreira, Santa Mariña, Santo Tomé, Oca, Santeles, Arnois, Liripio, Curantes, Remesar, Arca, Nigoi, Lamas y A Somoza.

En la actualidad, las brigadas trabajan en las parroquias de Pardemarín, Ouzande, Agar, Parada y A Estrada, avanzando incluso actuaciones previstas inicialmente para más adelante con el fin de poder planificar una segunda vuelta de mejoras en la red viaria. Las próximas intervenciones están programadas en Toedo, Loimil, Ribeira, Sabucedo y Vinseiro.

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El dispositivo cuenta con cuatro tractores municipales y el apoyo de tres equipos externos, en una campaña que arrancó en el mes de abril y se prolongará hasta bien entrado septiembre en el ámbito rural, siguiendo habitualmente el calendario de fiestas de las distintas parroquias.