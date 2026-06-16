La Escola de Música de Silleda abre la matrícula

La Escola Municipal de Música de Silleda ha abierto el plazo de matrícula para el próximo curso en sus dos centros, situados en Silleda y A Bandeira. Las personas interesadas podrán formalizar la inscripción hasta el 30 de junio en los auditorios Feira Internacional de Galicia y Manuel Dopazo, respectivamente.

El centro de titularidad municipal ofrece formación musical común y distintas especialidades instrumentales, además de materias como música y movimiento, iniciación o lenguaje musical. Cada curso reúne a más de 200 alumnos y alumnas y contribuye a la continuidad de las dos bandas del municipio.

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