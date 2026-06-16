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Formación musical

La Escola de Música de Silleda abre la matrícula

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Redacción

Silleda

La Escola Municipal de Música de Silleda ha abierto el plazo de matrícula para el próximo curso en sus dos centros, situados en Silleda y A Bandeira. Las personas interesadas podrán formalizar la inscripción hasta el 30 de junio en los auditorios Feira Internacional de Galicia y Manuel Dopazo, respectivamente.

El centro de titularidad municipal ofrece formación musical común y distintas especialidades instrumentales, además de materias como música y movimiento, iniciación o lenguaje musical. Cada curso reúne a más de 200 alumnos y alumnas y contribuye a la continuidad de las dos bandas del municipio.

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La Banda Municipal ofrecerá este miércoles dos conciertos didácticos en Silleda para escolares del CEIP Plurilingüe y del CPR María Inmaculada.

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