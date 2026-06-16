La Diputación respalda el Museo do Cocido de Lalín en la Casa de Álvaro

La Diputación invertirá cerca de medio millón de euros en Lalín dentro del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino de las comarcas de Deza, Tabeirós y Terra de Montes. El presidente provincial, Luis López, presentó junto al alcalde, José Crespo, las actuaciones que se ejecutan en el municipio y que buscan reforzar su papel como referencia del turismo de interior de las Rías Baixas, con proyectos vinculados a la atención al visitante, el Cocido y la observación del cielo nocturno.

La inversión total asciende a 485.900 euros. La principal actuación será la reforma de la Casa de Álvaro, que se convertirá en oficina de turismo y punto de atención al peregrino, con un presupuesto de 325.000 euros. A esta intervención se suman 72.500 euros para digitalizar los recursos turísticos municipales tanto en la nueva oficina como en el Pazo de Liñares. El plan incluye además varias acciones para reforzar la marca del Cocido de Lalín: la creación de un sello de calidad, dotado con 17.000 euros; el diseño del Museo do Cocido, con otros 17.000; y la promoción de la Feira do Cocido, con 18.000 euros. El astroturismo contará con 36.000 euros para crear un producto centrado en la observación del cielo nocturno.

López agradeció la colaboración del Concello y del personal de Turismo Rías Baixas para desbloquear unas actuaciones que, según indicó, estaban en riesgo cuando llegó el actual gobierno provincial. «Quero agradecer ao Concello de Lalín e ao persoal de Turismo Rías Baixas polo traballo realizado para que estes proxectos sexan unha realidade e por acadar un grado de execución no Plan de Sustentabilidade Turística do Deza que era impensable hai dous anos», señaló.

López efendió que el objetivo es consolidar el interior como un destino sostenible, ligado al territorio y con una oferta capaz de atraer visitantes durante todo el año. En este sentido, situó a Lalín como ejemplo de actividad turística continuada gracias a iniciativas como la Feira do Cocido o las Aldeas de Nadal. «Queremos consolidar o interior da provincia como un destino sustentable, ligado ao territorio e onde a natureza ocupa un lugar central cunha oferta diversa e de calidade para chegar a todo o mundo», afirmó.

Durante la presentación, López también destacó el esfuerzo realizado por la Deputación para ejecutar «a contrarreloxo» un plan financiado con 2 millones de euros de fondos europeos y aprobado en el mandato anterior. Según explicó, el proyecto carecía de actuaciones maduras y tuvo que ser rediseñado para evitar la pérdida de recursos. «Cando chegamos ao goberno só había unhas ideas e propostas inmaduras. Nós tivemos que definir, executar e planificar, pero tiñamos unha data límite», sostuvo.

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Subrayó que el plan no se limita a Lalín, sino que incluye iniciativas relacionadas con la Rapa das Bestas, las rutas de peregrinación que atraviesan estas comarcas y el turismo activo a través del plan Peribici. López cerró su intervención reivindicando el potencial del rural y la colaboración institucional para transformarlo en productos turísticos concretos. «O rural ten moito potencial, o único que fai falta é cre nel e a Deputación cre nel e o Concello de Lalín tamén», concluyó.