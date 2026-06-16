Agroindustria
Culinaria amplía su capacidad productiva gracias a una ayuda de 700.000 euros de la Xunta
El director xeral de Gandaría visita Coesco Deza y destaca el impulso de la Xunta a la modernización del sector agroalimentario gallego
Redacción
El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó este lunes las instalaciones de Culinaria, situadas en el polígono empresarial Área 33, de Silleda, donde puso en valor el respaldo de la Xunta a los proyectos de transformación y comercialización de productos agrarios.
La entidad fue beneficiaria de una ayuda de 700.000 euros concedida por la Consellería do Medio Rural, una aportación que permitió la construcción de un nuevo centro logístico con el objetivo de aumentar su capacidad productiva y reforzar la comercialización de sus productos.
Durante la visita, Balseiros destacó la importancia de estas líneas de apoyo para mejorar la competitividad del sector agroalimentario gallego y favorecer inversiones que permitan modernizar instalaciones, ampliar servicios y generar valor añadido en el ámbito rural.
El director xeral recordó que, desde 2016, el Gobierno autonómico destinó algo más de 195 millones de euros a estas ayudas, con las que se apoyaron 614 proyectos en Galicia. La convocatoria correspondiente a 2026 cuenta con un presupuesto de 19 millones de euros hasta 2028.
Estas ayudas se articulan en dos líneas subvencionables. Una está dirigida a inversiones con objetivos ambientales y la otra se centra en la concesión de aportaciones destinadas a incrementar el valor de las producciones agrarias.
Concentración del personal para demandar una subida salarial
El personal de Culinaria, empresa encargada de elaborar la comida para servicios como Xantar na Casa, Galiñas Azuis y centros de día gestionados por la Xunta, ha convocado una concentración este martes 16 de junio delante de las instalaciones de la compañía, en el polígono industrial de Silleda.
La protesta se desarrollará en dos tramos horarios, de 12.30 a 15.00 horas y de 17.30 a 18.30 horas. El objetivo de la movilización es reclamar una subida salarial que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la plantilla durante los últimos años.
El comité de empresa, presidido por la CIG, decidió promover estas concentraciones ante lo que considera propuestas insuficientes por parte de la dirección de la compañía.
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