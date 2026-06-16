Culinaria amplía su capacidad productiva gracias a una ayuda de 700.000 euros de la Xunta

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó este lunes las instalaciones de Culinaria, situadas en el polígono empresarial Área 33, de Silleda, donde puso en valor el respaldo de la Xunta a los proyectos de transformación y comercialización de productos agrarios.

La entidad fue beneficiaria de una ayuda de 700.000 euros concedida por la Consellería do Medio Rural, una aportación que permitió la construcción de un nuevo centro logístico con el objetivo de aumentar su capacidad productiva y reforzar la comercialización de sus productos.

Durante la visita, Balseiros destacó la importancia de estas líneas de apoyo para mejorar la competitividad del sector agroalimentario gallego y favorecer inversiones que permitan modernizar instalaciones, ampliar servicios y generar valor añadido en el ámbito rural.

El director xeral recordó que, desde 2016, el Gobierno autonómico destinó algo más de 195 millones de euros a estas ayudas, con las que se apoyaron 614 proyectos en Galicia. La convocatoria correspondiente a 2026 cuenta con un presupuesto de 19 millones de euros hasta 2028.

Noticias relacionadas

Estas ayudas se articulan en dos líneas subvencionables. Una está dirigida a inversiones con objetivos ambientales y la otra se centra en la concesión de aportaciones destinadas a incrementar el valor de las producciones agrarias.