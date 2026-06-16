Un cuarto de las viviendas de Deza y Tabeirós rebasa los 75 años

El parque residencial de Deza y Tabeirós-Terra de Montes conserva un marcado peso de la construcción antigua, aunque con diferencias acusadas entre municipios. Según los datos del Instituto Galego de Estatística, los ocho concellos analizados suman 25.745 inmuebles residenciales, de los que 6.536 fueron construidos antes de 1951, el 25,4 % del total. Es la franja de antigüedad más numerosa, por delante de las edificaciones levantadas entre 2001 y 2010, que ascienden a 4.816, el 18,7 %.

La lectura conjunta refleja que más de un tercio del parque tiene ya una antigüedad considerable. Si se suman los inmuebles anteriores a 1951, los de 1951-1960 y los de 1961-1970, el total alcanza 9.163 unidades residenciales, el 35,59 %. Frente a ello, la renovación más reciente tiene un peso más limitado: las construcciones posteriores a 2000 suman 5.757, el 22,37 %, mientras que las edificadas después de 2010 apenas llegan a 941, el 3,66 %. El dato apunta a una modernización concentrada en la primera década del siglo.

Por comarcas, los municipios de Deza reúnen 16.299 inmuebles. Su perfil combina un importante volumen anterior a 1951, con 4.185 casas y pisos, el 25,68 %, y una presencia notable de construcciones del período 2001-2010, con 3.787, el 23,23 %. En Tabeirós-Terra de Montes figuran 9.446 unidades residenciales. También domina el parque anterior a 1951, con 2.351 inmuebles, el 24,89 %, aunque el peso de los levantados entre 2001 y 2010 baja al 10,89 %.

Lalín aparece como el concello con el parque residencial más moderno, mientras que Dozón presenta el más envejecido. La cabecera comarcal dezana suma 8.244 inmuebles residenciales, de los que 2.550 fueron construidos desde 2001, el 30,9 % del total, el porcentaje más alto de los ocho municipios. La década clave fue la de 2001-2010, con 2.348 casas y pisos, el 28,5 % del parque local. Además, los anteriores a 1951 representan solo el 16,6 %, por debajo de la media conjunta.

Su parque combina volumen y renovación, con un peso relevante de promociones recientes y una menor dependencia del caserío histórico. En el extremo contrario se sitúa Dozón, con 357 unidades residenciales y un perfil muy envejecido. De ellas, 221 fueron construidas antes de 1951, el 61,9 % del total. Si se amplía el análisis hasta 1970, el volumen asciende a 248 inmuebles, el 69,5 % del parque municipal. Desde 2001 solo constan 22 construcciones, el 6,2 %.

Silleda combina antigüedad y expansión reciente: de sus 3.639 casas y pisos, 959 son anteriores a 1951, el 26,4 %, pero las edificaciones posteriores a 2000 alcanzan 1.028, el 28,2 %. Este porcentaje la coloca como uno de los concellos con mayor renovación relativa, solo por detrás de Lalín. Vila de Cruces, con 2.105 unidades residenciales, tiene un peso mayor del parque antiguo. 629 inmuebles son anteriores a 1951, el 29,9 %, y los construidos hasta 1970 suponen el 40,3 %. La obra residencial desde 2001 representa 412 inmuebles, el 19,6 %, por debajo de Lalín y Silleda. En Rodeiro, más de la mitad de los 921 inmuebles fueron levantados antes de 1951: son 483, el 52,4 %. Las construcciones desde 2001 se quedan en 121, el 13,1 %. Agolada muestra una situación similar. Registra 1.033 casas y pisos, de los que 527 son anteriores a 1951, el 51 %. Solo 109 inmuebles son posteriores a 2000, el 10,6 %.

En Tabeirós-Terra de Montes, A Estrada suma 8.100 unidades residenciales, muy cerca de Lalín en volumen, aunque con una estructura menos reciente. Su grupo principal son los inmuebles anteriores a 1951, con 1.851, el 22,9 %, mientras que los construidos entre 2001 y 2010 son 925, el 11,4 %. También destaca el bloque de 1991-2000, con 1.425 unidades. Forcarei cuenta con 1.346 casas y pisos y mantiene un perfil envejecido. Los anteriores a 1951 son 500, el 37,1 %, y los construidos hasta 1970 suman 693, el 51,5 %. Los posteriores a 2000 apenas alcanzan 120 inmuebles, el 8,9 %.

Noticias relacionadas

Los datos dibujan así un territorio con un parque residencial mayoritariamente antiguo, en el que la renovación reciente se concentra sobre todo en los núcleos de mayor dinamismo. Lalín y Silleda son los municipios con mayor peso de la construcción posterior a 2000, mientras que Dozón, Rodeiro, Agolada y Forcarei conservan una estructura claramente más envejecida.