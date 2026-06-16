Concierto de fin de curso del Conservatorio Profesional de A Estrada

El Teatro Principal de A Estrada acoge el próximo jueves, 18 de junio, el concierto de fin de curso del Conservatorio Profesional de Música de A Estrada. La actuación dará comienzo a las 19.00 horas y se convertirá en una cita muy especial para la comunidad educativa y para todos los amantes de la música, ya que contará con la participación de más de 120 estudiantes de este centro formativo, quienes mostrarán sobre el escenario el trabajo, la dedicación y los avances realizados a lo largo del curso académico.

En cuanto a las agrupaciones que formarán parte de este concierto de clausura, el programa previsto incluye la actuación del grupo de iniciación, integrado por los alumnos más jóvenes que comienzan su formación musical, así como del conjunto de guitarras, que ofrecerá una muestra de su repertorio trabajado durante el año. También participará el coro del grupo Profesional, cuya interpretación pondrá en valor el trabajo vocal desarrollado por el alumnado.

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La velada continuará con la intervención de la orquesta de cuerda y de la banda juvenil, dos formaciones que reúnen a estudiantes de diferentes especialidades instrumentales. Además, el concierto contará con la participación de la orquesta de grado profesional, acompañada por los alumnos de Educación Auditiva y Vocal, en una actuación que servirá para poner el broche final.