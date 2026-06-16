Cerdedo Cotobade mejorará el vial entre Ribalta e O Beseiro

El Concello de Cerdedo Cotobade ha obtenido una subvención de 137.681,99 euros de la Consellería do Medio Rural para ejecutar la primera fase de la ampliación y mejora del vial municipal que comunica Ribalta con A Chan de O Beseiro. La actuación está considerada estratégica para reforzar la movilidad y la seguridad viaria en esta zona del municipio.

La ayuda autonómica servirá para financiar la mejora integral de la carretera, mientras que el IVA será asumido a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El proyecto contempla la ampliación de la plataforma del propio vial para facilitar el paso de vehículos de emergencia y mejorar la circulación en general, además de la reposición de servicios y la ejecución de una red de recogida de aguas pluviales para optimizar el drenaje, la conservación y la seguridad de esta vía.