Traslado
Las cenizas de Benito Blanco descansan junto a sus familiares en Lalín
La viuda y sobrina del empresario depositan sus restos en el cementerio de Lalín de Arriba
Las cenizas del empresario lalinense Benito Blanco, afincado en Argentina, ya descansan en su tierra natal después de haber sido previamente incinerados. Sus restos fueron depositados en la mañana de ayer en el panteón familiar del cementerio de Lalín de Arriba por su viuda, Mariana Vicat, y su sobrina preferida, Elsa Blanco. En este mismo lugar también reposan los padres del difunto y la tía que se encargó de su crianza siendo niño.
Vicat explicó que el próspero empresario había expresado en vida su firme deseo de ser enterrado en la tierra de sus antepasados. Esta decisión final se tomó tras descartar por completo el propio Benito Blanco ser inhumado en el famoso Cementerio de La Chacarita, ubicado en Buenos Aires. El motivo de este descarte fue que el recinto argentino ofrecía pocas garantías de seguridad para el descanso eterno del fallecido. De este modo, la familia cumple de esta forma la última voluntad de Benito Blanco, retornando sus restos al origen de su estirpe en un emotivo y sencillo acto de regreso definitivo al camposanto lalinense.
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