Deporte familiar
La carrera de orientación abre la Romaría da Rapazada
Redacción
La V Carreira de Orientación Silleda abrirá el sábado 20 de junio la programación de la 36ª Romaría da Rapazada, en el recinto de A Saleta, en Siador. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este miércoles 17.
La prueba, organizada por el Concello de Silleda y desarrollada por Xesta Natureza, se celebrará de 11:00 a 14:00 horas y está pensada para disfrutar en familia, combinando deporte, naturaleza y trabajo en equipo. Los participantes deberán localizar las balizas marcadas en el mapa, con salidas escalonadas y tarjeta electrónica de control. Habrá tres categorías: Xestiñas, Xestas y Xesteiras, con distintos niveles de dificultad. La Romaría continuará por la tarde con juegos, hinchables, música, talleres y espectáculos.
- Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
- El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»
- Muere un motorista en un accidente en Barro
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho