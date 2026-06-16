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La carrera de orientación abre la Romaría da Rapazada

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Redacción

Silleda

La V Carreira de Orientación Silleda abrirá el sábado 20 de junio la programación de la 36ª Romaría da Rapazada, en el recinto de A Saleta, en Siador. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este miércoles 17.

La prueba, organizada por el Concello de Silleda y desarrollada por Xesta Natureza, se celebrará de 11:00 a 14:00 horas y está pensada para disfrutar en familia, combinando deporte, naturaleza y trabajo en equipo. Los participantes deberán localizar las balizas marcadas en el mapa, con salidas escalonadas y tarjeta electrónica de control. Habrá tres categorías: Xestiñas, Xestas y Xesteiras, con distintos niveles de dificultad. La Romaría continuará por la tarde con juegos, hinchables, música, talleres y espectáculos.

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