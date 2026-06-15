La tormenta provoca decenas de averías en antenas y ascensores en Lalín

La tormenta que afectó a las comarcas el sábado tuvo una especial incidencia en Lalín, municipio sobre el que en cinco horas se descargaron 129 rayos, algunos de gran intensidad. Después de un domingo de calma (Meteogalicia no identificó ningún rayo en la capital dezana y solo uno en Rodeiro y otro en Dozón) la semana arrancó con mucho trabajo para las empresas de reparación de electrodomésticos, ascensores o portales de acceso a garajes y viviendas.

«Está sendo unha auténtica barbaridade, estamos recibindo chamadas para o traballo que nos levaría dous meses nunha sola mañá», comenta Carlos Cacheda, del establecimiento Tele Deza de Lalín. En apenas unas horas calcula que entre sus dos locales, en A Cacharela y la rúa do Castro de Donramiro, son más de 40 las llamadas de clientes que solicitan reparaciones en antenas de señal de televisión afectadas por el aparato eléctrico del sábado. Además del núcleo urbano, las incidencias se registraron en parroquias en casos periurbanas como Goiás, Donramiro, Xaxán o Filgueira, además de en núcleos como Carragoso o Villaflores. En casos el televisor sí funciona, pero el problema es que al estar la conexión a la antena averiada no detecta los canales. Carlos Cacheda explica que habrá casos en los que el técnico tiene que subir a la antena de la vivienda o a la comunitaria del edificio para reparar o sustituir los elementos digitales dañados y en otros el propio electrodoméstico quedará inservible por daños derivados de una sobretensión o pico de voltaje extremo que quema los componentes internos. En las antenas la avería más común se localiza en el propio sistema de radiofrecuencia.

Las compañías aseguradoras trabajaron también mucho más de lo habitual para atender las incidencias y reclamaciones de sus clientes. Las averías en los ascensores también se reprodujeron por parte del núcleo urbano de Lalín, con las empresas trabajando a destajo para solventar las reparaciones. Luis González Pichel, técnico especialista, indica que comenzó a trabajar ya el sábado por la noche, aunque el lunes está siendo una jornada extraordinaria. En casos, vecinos que se fueron el fin de semana a segundas residencias o de viaje, se percataron de que el ascensor de su edificio no funcionaba. Calcula González Pichel que su empresa gestionó una decena de incidencias, que sumadas a otras compañías con clientes en el municipio dezano, pueden rebasar la veintena. Como acontece con las antenas de televisión u otros electrodomésticos, el problema surge en varias direcciones. Por un lado, es casi imposible asumir en unas horas tanta carga de trabajo, y al mismo tiempo, no siempre es posible tener al momento los componentes necesarios para realizar estas reparaciones. En los ascensores, por ejemplo, la tormenta suele fundir la placa de memoria, mandos u otros mecanismos.

La tarde-noche del sábado en muchos edificios los ascensores dejaron de funcionar puntualmente cuando la carga eléctrica provocaba una caída en la tensión y la desconexión a la red de la corriente. Las escaleras de los bloques de viviendas se usaron más de lo habitual para evitar el riesgo de quedarse encerrado en un ascensor, circunstancia que se extendió a las puertas de acceso a garajes comunitarios.