Tequexetéldere despide el curso pensando ya en septiembre

El festival de fin de curso de Tequexetéldere volvió a convertirse el pasado fin de semana en una celebración del aprendizaje y la transmisión del folclore. Más de un centenar de matrículas, desde niños de cuatro años hasta adultos ya jubilados, sostienen unas escuelas en crecimiento. Aunque hubo algunas ausencias, el alumnado mostró sobre el escenario el trabajo realizado en baile gallego, pandereta, acordeón, tambor, gaita, percusión y solfeo.

Organizado en cinco bloques, el espectáculo combinó actuaciones con vídeos elaborados a partir de recogidas y testimonios sobre cómo se vivía antes la música tradicional. “A la gente le gustó lo de incluir vídeos porque podían aprender algo nuevo”, destaca José Garrido, presidente de la agrupación. “Las escuelas van en aumento; cada año crecen un poquito más”, añade.

Con la prematrícula ya abierta, Tequexetéldere mira a septiembre con optimismo. “Esperamos mantener los números de este año, que fueron bastante altos”, señala Garrido, convencido de que volverán a llegar nuevas incorporaciones. También seguirá su colaboración con los institutos del municipio, donde imparten clases de baile el primer trimestre del curso en el IES García Barros y el IES Avelina Valladares.

Pregón

Antes del próximo curso, el grupo afronta una intensa agenda: participación en la jornada solidaria a favor de Asanog, en San Xurxo de Vea el sábado 20; son los encargados del pregón de las fiestas de San Paio, con actuación incluída, el miércoles 24; participán un anño más en el Curro de Sabucedo el sábado 4 de julio; y este año viajan al Festival Intercéltico de Lorient, cita para la que continúan intensificando los ensayos.