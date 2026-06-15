La Rapa das Bestas cuelga el cartel de «completo» en el sector turístico local

La llegada del verano marca el inicio de la época de mayor actividad para el sector hotelero y turístico de A Estrada. A las habituales reservas estivales se suma, además, el impulso que generan dos de las citas más importantes del calendario local: las fiestas de San Paio y la Rapa das Bestas de Sabucedo. Ambos eventos permiten adelantar el arranque de la temporada alta.

En el caso de La Bombilla, situada en la Praza de Galicia y única pensión actualmente en funcionamiento en la villa, las previsiones son especialmente positivas. Desde el establecimiento confirman que las fechas de celebración de la Rapa das Bestas ya están completamente cubiertas. Asimismo, de cara a las fiestas patronales de San Paio, el nivel de reservas es elevado, aunque todavía quedan algunas plazas disponibles.

La demanda también se refleja en las principales plataformas de alquiler turístico. En Airbnb apenas quedan opciones disponibles para las fechas de junio y, coincidiendo con la celebración de la Rapa das Bestas, el primer fin de semana de julio aparece ya completo. Por su parte, Booking mantiene una oferta más amplia de alojamientos, especialmente de turismo rural, aunque la ocupación continúa creciendo a medida que se acercan ambas citas.

Precisamente el turismo rural se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la comarca. Desde la asociación Mar de Compostela, su presidenta, Ana Villamayor, que también gestiona la casa Torres de Moreda, destaca que las fiestas estradenses siempre van acompañadas de actividades complementarias que sirven de reclamo para los visitantes. De hecho, explica que numerosos fines de semana de junio ya cuentan con reservas cerradas y que las previsiones para los próximos meses son muy favorables. En relación con la Rapa das Bestas, Villamayor confirma que al igual que siempre, ya han cubierto cupo.

La presidenta de Mar de Compostela considera que el turismo rural sigue ganando peso frente a otras modalidades de alojamiento. Según explica, cada vez más viajeros buscan entornos tranquilos, alejados de las aglomeraciones y con una oferta más personalizada. . En este sentido, subraya que las casas de turismo rural no solo ofrecen alojamiento, sino también actividades complementarias y una atención más cercana que las diferencia de los pisos turísticos.

Aunque reconoce el crecimiento experimentado por las viviendas de uso turístico en los últimos años, Villamayor insiste en que ambos modelos responden a necesidades distintas. «Un piso turístico es un alquiler vacacional, mientras que nosotros ofrecemos una experiencia más personalizada», resume.

Durante los meses de julio y agosto la demanda se mantiene elevada en todos los segmentos. Según la responsable de Mar de Compostela, en verano «hay sitio para todo» debido al importante volumen de visitantes que recibe la comarca, lo que provoca que hoteles, pisos turísticos y casas rurales registren altos niveles de ocupación. Como viene siendo habitual, la ocupación alcanza sus máximos en torno a mediados de agosto, cuando numerosos establecimientos cuelgan el cartel de completo.

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En otro orden, el creciente atractivo de la Rapa das Bestas constituye uno de los mejores ejemplos del tirón turístico que ha alcanzado A Estrada. La celebración de Sabucedo amplía cada año su alcance, por ello la edición de este año llegará con una novedad importante para la organización. La Asociación Rapa das Bestas contará con el albergue de Sabucedo recién rehabilitado tras la obras de mejorade mejora realizadas por el Concello con un presupuesto de más de 60.000 euros con el objetivo de acondicionar el inmueble y entregar posteriormente su gestión a la entidad organizadora.