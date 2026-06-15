Prevención de incendios
Preocupación por la falta de desbroces en el rural
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Redacción
A Estrada
Vecinos de la parroquia estradense de San Pedro de Parada trasladan sus quejas debido al estado de los caminos rurales, cuyos márgenes presentan una alta presencia de maleza, lo cual preocupa debido a la llegada de las altas temperaturas .
Concretamente, en la parroquia de Eiriz lamentan que todavía no se hayan realizado labores de limpieza y desbroce en las vías rurales, donde la vegetación llega, en algunos puntos, a invadir varios centímetros de una calzada ya estrecha.
Con el inicio del verano y temperaturas máxinas de hasta 33 grados, como las registradas en las recientes jornadas, la falta de limpieza en la presencia de maleza seca supone un riesgo en materia de prevención de incendios.
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