Piden 18 y 10 años de cárcel para una pareja acusada de tráfico de drogas

La Fiscalía atribuye a una pareja de A Estrada una actividad continuada de narcotráfico y pide más de 18 años de cárcel para el principal acusado en dos causas distintas. La Fiscalía Provincial de Pontevedra sostiene que un vecino de A Estrada, conocido como “el Francés” o “Jean Pierre”, desarrolló una actividad continuada de tráfico de cocaína durante los últimos años y ha solicitado la apertura de juicio oral en dos procedimientos distintos que afectan también a su pareja sentimental.

La acusación más reciente, remitida a la Audiencia Provincial, solicita ocho años de prisión para el principal acusado y seis años y seis meses para su compañera por un delito contra la salud pública relacionado con la distribución de cocaína y la incautación de más de dos kilogramos de esta sustancia durante una investigación desarrollada en 2025.

Este procedimiento se suma a otra causa anterior en la que la Fiscalía ya había solicitado para el mismo acusado un total de diez años y cinco meses de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, mientras que para su pareja interesaba una condena de tres años y diez meses de cárcel por colaborar presuntamente en la ocultación de bienes adquiridos con dinero procedente del narcotráfico.

Según la acusación, las investigaciones de la Guardia Civil sitúan el centro de la actividad en una vivienda de la parroquia de Matalobos. Allí se habrían organizado las entregas de droga y los contactos con consumidores durante un período prolongado.

La primera operación policial culminó en junio de 2024 con la detención del principal acusado y varios registros. En su vivienda fueron intervenidas distintas cantidades de cocaína preparadas para su distribución, básculas de precisión y material utilizado para confeccionar dosis. Asimismo, la investigación se extendió al entorno familiar, al considerar la Fiscalía que parte de los beneficios obtenidos con el narcotráfico fueron utilizados para adquirir vehículos y otros bienes puestos a nombre de familiares y personas próximas con el fin de ocultar su verdadera titularidad.

En el domicilio de su madre, también acusada en la causa, los agentes localizaron 22.000 euros en efectivo guardados en una caja fuerte y una pistola modificada para disparar munición real junto a trece cartuchos. Por estos hechos, la mujer se enfrenta a acusaciones por blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía sostiene que, tras recuperar la libertad provisional en diciembre de 2024, el acusado continuó dedicándose al tráfico de cocaína. Esa supuesta actividad dio origen a una nueva investigación desarrollada durante 2025, en la que los agentes documentaron diversas ventas a consumidores en distintos puntos de A Estrada.

La segunda operación culminó el 31 de octubre de 2025. Horas antes del registro, los investigadores observaron cómo la pareja se desplazaba hasta Cuntis para ocultar una bolsa en un vehículo Mercedes estacionado en un garaje comunitario. Tras interceptarlos, los agentes registraron el automóvil y encontraron dos paquetes compactos de cocaína de aproximadamente un kilogramo cada uno ocultos en el maletero.

Además, en un bolso que, según la investigación, había sido depositado previamente en el vehículo fueron hallados otros dos paquetes con más de 100 gramos de cocaína. El valor total de la droga intervenida superaría los 220.000 euros en el mercado ilícito.

Durante el registro de la vivienda fueron localizados también una báscula de precisión, recortes de plástico utilizados presuntamente para preparar dosis, un rollo de bolsas y 720 euros en efectivo ocultos en una caja. La Fiscalía considera que todos estos elementos estaban vinculados a la actividad de distribución de droga.

El Ministerio Público entiende que la cantidad de cocaína intervenida en 2025 constituye un supuesto de «notoria importancia», circunstancia que agrava las penas previstas para este tipo de delitos. Además, aprecia la agravante de reincidencia en el principal acusado, que ya había sido condenado anteriormente por tráfico de drogas.

Entre ambos procedimientos, la Fiscalía atribuye al principal investigado delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, mientras que su pareja se enfrenta a acusaciones por blanqueo y por su presunta participación en la causa más reciente relacionada con la distribución de cocaína. La acusación solicita igualmente el decomiso de los vehículos, del dinero intervenido y de todos los efectos relacionados con la actividad investigada.

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Las dos causas deberán ser ahora examinadas por la Audiencia Provincial, una de ellas en un juiico que tendrán lugar hoy y la otra el jueves. También en la jornada de hoy tendrá lugar un juicio contra un hombre acusado de vender droga desde su furgoneta en las inmediaciones de la Praza do Mercado de A Estrada.