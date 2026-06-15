Lalín golpea primero en el Combatlón

El club lalinense Two Warriors Academy lideró el medallero del primer Campeonato Gallego de Combatlón, celebrado el pasado sábado en la localidad coruñesa de Arzúa, tras conquistar tres títulos autonómicos, un subcampeonato y la tercera posición en la clasificación general por equipos. La delegación de Lalín, compuesta de forma íntegra por cuatro deportistas de alto nivel, obtuvo un pleno histórico de podios en la cita autonómica al coronar como campeones gallegos absolutos a Leo Fernández Fuentes, Manuel Couto Castro y David Gil Nogueira en sus respectivas categorías de peso, mientras que el joven competidor Izan Fernández Fuentes completó el palmarés de la entidad lalinense al colgarse una meritoria medalla de plata. El cómputo global de estos extraordinarios resultados individuales otorgó a la formación el tercer puesto en la clasificación colectiva del torneo regional.

Esta innovadora modalidad deportiva, bautizada popularmente por los expertos como el «triatlón de los deportes de contacto», es una disciplina original nacida y diseñada en Galicia por el especialista José M. Ayude, y ya cuenta con el amparo y el reconocimiento oficial de la Federación Gallega de Lucha para su desarrollo institucional. El reglamento general del Combatlón establece de forma estricta que cada enfrentamiento oficial consta de tres asaltos totalmente independientes que corresponden a tres especialidades de combate bien diferenciadas: la esgrima, la lucha olímpica y el kickboxing. Para lograr la victoria definitiva en el cruce de competidores, los atletas inscritos deben puntuar y mostrar su clara superioridad técnica imponiéndose de manera matemática en al menos dos de los tres asaltos regulados en el programa de la competición.

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Tras la finalización oficial del evento histórico en la provincia de A Coruña, la dirección técnica del Two Warriors Academy calificó de sobresaliente el rendimiento general de sus deportistas en la pista y vinculó de forma directa este rotundo éxito al exigente plan de entrenamiento específico que desarrollaron durante todos los meses previos al campeonato. Asimismo, los portavoces de la organización quisieron destacar públicamente el enorme esfuerzo diario, el sacrificio continuo y el firme compromiso demostrado por toda la plantilla para poder superar con éxito las duras exigencias físicas y estratégicas de esta exigente triple disciplina combinada, subrayando el gran orgullo institucional que supone situar con letras de oro el nombre del municipio de Lalín en el primer palmarés oficial de la historia de este deporte de combate en toda la comunidad autónoma de Galicia.