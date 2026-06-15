Danza
Flow celebra su año dorado
El Arena se llenó con un mosaico humano de 400 personas para celebrar el primer aniversario de la escuela de artes escénicas en una cita llena de ritmo
El Lalín Arena se vistió de gala este domingo para celebrar el primer aniversario de la Escuela de Artes Flow de la capital dezana, una gran cita que desbordó emoción y talento en el pabellón multiusos de la localidad. Los graderíos se convirtieron en el gran lienzo de la jornada gracias a una espectacular e inédita iniciativa: un enorme mosaico humano integrado por 400 personas que, compenetradas, dieron vida a la palabra "Flow". Este impactante despliegue colectivo sirvió como el preámbulo para una tarde consagrada por entero a la danza, al esfuerzo y a la pasión de una comunidad artística en pleno crecimiento.
Sobre la pista central, el protagonismo recayó en los alumnos del centro formativo. Alrededor de 145 bailarines locales exhibieron su alto nivel técnico mediante una sucesión de coreografías enérgicas, complejas y milimétricas que hiciero las delicias del respetable. Estas piezas no solo encandilaron al público presente, sino que ya cuentan con un sólido aval internacional al haber logrado su clasificación oficial para competir en los próximos campeonatos de Europa de Grecia y Madrid. La tremenda sincronía y expresividad de los jóvenes talentos lalinenses dejaron claro sobre las tablas el porqué de su rotundo éxito competitivo.
El momento cumbre llegó con la exhibición de la delegación de la escuela que viajará a la gran final del Mundial de los Estados Unidos. Este grupo selecto ofreció un pase soberbio lleno de fuerza y originalidad, demostrando el potencial de los alumnos. La vibrante jornada se despidió entre aplausos de los presentes.
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