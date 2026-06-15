Fallece Benedicto Iglesias Blanco, cura emérito de Breixa

El clero y los fieles de la comarca dezana despiden al sacerdote Benedicto Ángel Iglesias Blanco, cura emérito de Breixa, que falleció en Lalín a los 97 años de edad. Su pérdida cierra una vida consagrada a la Iglesia, destacando sus 72 años de ininterrumpido y servicio en el sacerdocio, ministerio en el que dejó una profunda huella evangélica y humana.

Nacido en la parroquia de Santa María de Filgueira en 1928, el padre Benedicto descubrió su vocación pastoral a temprana edad y fue ordenado presbítero en el año 1954, iniciando así más de siete décadas de entrega absoluta al ministerio sacerdotal. Apenas un año después, en 1955, comenzó su dilatado currículum eclesiástico en Santa María de Vilarello (Cervantes). A partir de ese momento, desarrolló un extenso periplo guiando espiritualmente a numerosas comunidades: sirvió sucesivamente en San Martín de Asperelo en 1957, San Lorenzo de Vilatuxe en 1958, San Esteban de Barcia en 1962, San Lorenzo de Gondulfe en 1964 y San Pedro de Losón en 1965. En 1978 asumió la titularidad de Santiago de Breixa, feligresía que marcó profundamente su trayectoria y de la que conservaba el título de cura emérito. Posteriormente, en 1983, desempeñó también su labor en San Xoán de Saídres, sin su unidad de Santa María de Carboeiro, coronando una trayectoria de entrega incondicional.

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La capilla ardiente se encuentra instalada en los Velatorios de Lalín, ubicados en la Avenida Buenos Aires, número 26. Los actos fúnebres tendrán lugar este martes 16 de junio, con la salida del velatorio programada para las 18.00 horas. A continuación, se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma en la Iglesia de Filgueira, templo donde también se procederá a su posterior inhumación en el cementerio parroquial. La empresa Funeraria Taboada pone a disposición el correo electrónico oficina@funerariatabaodalalin.es para la recepción de condolencias.