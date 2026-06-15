Éxito rotundo de los equipos de la Escola de Fútbol Silleda durante la celebración del Torneo Ramón Barcala, que se disputó este fin de semana en el campo de Outeiriño-Joselu Mato. Tanto los benjamines (dcha.) como los alevines (dcha.) se alzaron con la victoria en sus respectivas Fase Oro de la competición. Los primeros derrotaron en la gran final por la mínima (1-0) al Vilagarcía SD. Por su parte, los alevines dieron buena cuenta del Praíña en el último partido de su torneo, derrotando a su rival por un contundente 3-0. Un total de 24 equipos participaron en una cita consolidada en el calendario del fútbol de base de Galicia. La mala noticia es que en esta edición, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, los jóvenes no pudieron contar con la presencia en la entrega de trofeos de Joselu, futbolista que da nombre al campo de fútbol de su tierra, por un compromiso personal.

La Escola de Fútbol Silleda hace doblete en el Torneo Ramón Barcala |