La tormenta sacude Deza y Tabeirós, con 207 rayos, de los que 129 cayeron en Lalín

La tormenta registrada este sábado sobre Lalín dejó un balance de 129 rayos dentro del término municipal, según los datos de Meteogalicia. La actividad eléctrica se concentró especialmente entre última hora de la tarde y el inicio de la noche, con un episodio muy intenso entre las 21.18 y las 21.58 horas, cuando se sucedieron la mayor parte de los impactos detectados. El primer rayo localizado en el municipio se registró a las 17.16 horas en la zona suroeste, en el entorno de Zobra. El último impacto incluido en el registro se produjo a las 22.11 horas, dentro de una secuencia final con varias descargas casi simultáneas en distintos puntos del municipio, entre ellas una de gran intensidad positiva en el área sur-suroeste. En Galicia se contabilizaron 1.579.

La distribución territorial de los rayos muestra una clara concentración en el eje central del concello. La mayor parte de las descargas se localizaron en el área de Lalín núcleo urbano , en la parroquia periurbana Donramiro y su entorno inmediato, donde se contabilizaron 78 impactos. A continuación figuran la zona de Bendoiro y el noroeste del municipio, con 19 rayos; el ámbito de Goiás y el oeste del casco, con 12; Soutolongo-Des y el sur-centro, con 7; Zobra y el suroeste, con 6; Botos y el área de la estación y el polígono industrial, con 5; y Vilatuxe, en la zona sur, con 2 descargas.

El episodio comenzó de forma dispersa en el suroeste del municipio. Entre las 17.16 y las 17.27 horas se detectaron seis rayos en puntos próximos a Zobra y al sector occidental. Después se produjo una pausa relativa hasta las 19.20 horas, cuando la tormenta volvió a activarse con una descarga positiva en el norte del municipio. La fase más relevante llegó a partir de las 21.18 horas. En apenas cuarenta minutos, Meteogalicia registró una sucesión de impactos en el entorno del casco urbano, Donramiro, Goiás, Botos y Bendoiro. A esa hora se contabilizaron tres descargas, entre ellas una negativa de -19 kiloamperios y otra positiva de 28. Desde ese momento, la tormenta se desplazó y ganó intensidad sobre el área central del municipio. Uno de los momentos de mayor actividad se produjo entre las 21.23 y las 21.36 horas. En ese intervalo se registraron decenas de rayos en un radio relativamente reducido, lo que sitúa el núcleo de la actividad eléctrica sobre Lalín y su entorno más próximo. En esa franja aparecen también algunas de las descargas de mayor intensidad negativa del episodio, como un rayo de -122 kiloamperios a las 21.30 horas y otro de -119 kiloamperios a las 21.31, ambos en el área central del municipio.

La descarga más intensa del registro fue negativa y alcanzó los -185 kiloamperios. Se produjo a las 21.36 horas en el entorno de Lalín casco-Donramiro. En ese mismo minuto se produjo una de las secuencias más llamativas de la tormenta, con 18 rayos contabilizados en diferentes puntos del centro y del oeste del municipio. Varias descargas aparecieron prácticamente sobre la misma zona, lo que evidencia la persistencia de la célula tormentosa sobre Lalín durante esos minutos.

Tras ese pico de actividad, la tormenta continuó desplazándose hacia el oeste y el noroeste. Entre las 21.39 y las 21.48 horas se sucedieron rayos en el entorno de Bendoiro, Goiás y áreas próximas al casco urbano. A las 21.39 horas se registraron descargas positivas de 12 y 8 kiloamperios en el oeste del municipio. A las 21.42 se detectaron varios rayos positivos también en el área occidental y, minutos después, a las 21.46, otro grupo de descargas negativas en el sector de Goiás y Botos.

En total, de los 129 rayos identificados por Meteogalicia en Lalín, 78 tuvieron pico negativo y 51 pico positivo. El pico de corriente expresa la intensidad máxima estimada de la descarga, habitualmente medida en kiloamperios. El signo no indica mayor o menor peligrosidad por sí mismo, sino la polaridad eléctrica del rayo. Los rayos negativos son los más frecuentes en las descargas nube-tierra y se producen cuando la carga negativa se desplaza hacia el suelo. Los positivos son menos habituales, pero pueden ser especialmente intensos y peligrosos al originarse en zonas de la nube con carga positiva y recorrer distancias mayores antes de impactar.

El balance deja, por tanto, una jornada de fuerte actividad eléctrica en Lalín, con una tormenta muy localizada y especialmente activa en el área central del municipio. Aunque los primeros impactos se detectaron en el suroeste y los últimos se repartieron entre el sur y el entorno del casco, la mayor concentración se produjo entre Donramiro, Goiás, Botos y el núcleo urbano, donde se concentró el grueso de los rayos registrados por Meteogalicia.

En el resto de municipios de las comarcas se contabilizaron un total de 78 rayos durante el episodio tormentoso registrado por Meteogalicia, aunque la distribución fue muy desigual. La actividad eléctrica se concentró casi por completo en Dozón y Rodeiro, que acumularon 71 descargas entre ambos: 36 en Dozón y 35 en Rodeiro. Muy por detrás quedó Agolada, con 5 rayos, mientras que Silleda y Forcarei registraron únicamente una descarga cada uno. En cambio, en Vila de Cruces y A Estrada no consta ningún impacto.