El tejido empresarial de Deza y Tabeirós genera al año más de 1.700 millones en ventas

El tejido empresarial de las comarcas es movió más de 1.713 millones de euros en ventas, con un resultado económico bruto de explotación de 136,1 millones y 9.421 empleos medios equivalentes a jornada completa, según los datos extraídos del INE y del Banco de España correspondientes al ejercicio de 2024. La fotografía confirma el peso de Lalín como principal motor económico del área, pero también el papel creciente de Silleda en facturación y la fortaleza de A Estrada en número de compañías y empleo.

Los ocho municipios suman 1.670 empresas o establecimientos y 1.420 sociedades no financieras con domicilio social. La distinción es clave: el primer indicador mide presencia empresarial en el territorio y el segundo identifica las firmas domiciliadas sobre las que se agregan ventas, activo, empleo medio o resultado de explotación.

Lalín encabeza casi todos los registros. El municipio cuenta con 649 empresas, el 38,9% del total, y 555 sociedades con domicilio social, el 39,1%. También lidera el empleo, con 3.655 trabajadores equivalentes a jornada completa, y el volumen de ventas, con 627,3 millones de euros, el 36,6% de toda el área. Su activo total asciende a 647,9 millones y el resultado económico bruto de explotación se sitúa en 50 millones. Su dimensión media se refleja en 1,13 millones de ventas por sociedad domiciliada y 171.629 euros por empleo medio.

Silleda aparece como segundo gran foco económico, sobre todo por facturación. Sus 275 empresas y 237 sociedades domiciliadas generan 1.745 empleos medios, pero su cifra de negocios alcanza 465,5 millones, el 27,2% del total comarcal analizado. El activo suma 334,6 millones y el resultado bruto de explotación llega a 37,5 millones. Su ratio de ventas por sociedad es de 1,96 millones, solo por detrás de Dozón, y supera los 266.700 euros por empleo medio.

A Estrada conserva una posición muy relevante en tamaño empresarial y empleo. Registra 435 empresas, el 26% del total, 360 sociedades domiciliadas y 2.556 empleos medios, el 27,1%. Sin embargo, su peso en ventas baja al 19%, con 325,1 millones, y su resultado económico bruto de explotación alcanza 21,8 millones. La comparación evidencia una estructura amplia y generadora de ocupación, aunque con menor facturación media: 902.931 euros por empresa domiciliada y 127.173 por empleo.

Por detrás de estos tres polos aparecen perfiles diferenciados. Vila de Cruces reúne 123 empresas, 103 sociedades domiciliadas y 575 empleos medios, con 72,2 millones en ventas, 133 millones de activo y 3,8 millones de resultado de explotación. Rodeiro, con un tejido más reducido —55 empresas y 45 sociedades domiciliadas—, alcanza 80,1 millones en ventas y 6,5 millones de resultado, apoyado en una elevada media de 1,78 millones de facturación por sociedad.

Forcarei destaca por rentabilidad relativa. Con 63 empresas, 54 sociedades domiciliadas y 353 empleos medios, suma 80,4 millones de euros en ventas y 91,6 millones en activo, pero su resultado bruto de explotación alcanza 12,9 millones. Supone el 9,5% del total y deja una ratio del 16,1% sobre ventas, la más alta de los ocho municipios. Agolada, por su parte, contabiliza 49 empresas, 46 sociedades domiciliadas, 110 empleos medios, 22,3 millones en ventas y 2,3 millones de resultado. Dozón cierra la relación en tamaño, con 21 empresas, 20 sociedades y 81 empleos, aunque registra 40,4 millones en ventas y la mayor facturación por empleo medio, con 498.642 euros.

En conjunto, las empresas domiciliadas en estos municipios venden de media 1,21 millones de euros por sociedad y 181.849 euros por empleo medio. El margen del resultado económico bruto de explotación sobre ventas se sitúa en el 7,9%, aunque con diferencias notables: Forcarei y Agolada superan el 10%, mientras que Dozón queda en el 3,1% y Vila de Cruces en el 5,3%.

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La lectura territorial deja una conclusión: Lalín concentra el liderazgo cuantitativo, Silleda muestra un peso económico superior al que le correspondería por número de empresas, A Estrada aporta una base empresarial y laboral muy amplia, y los municipios más pequeños exhiben realidades sectoriales con ratios singulares. El mapa empresarial del interior pontevedrés combina concentración en los grandes núcleos y especialización en los concellos pequeños.