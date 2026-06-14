Souto insiste en la exclusión del del Concello en la gestión de los viajes

El concejal de Política Social de Lalín, Avelino Souto, ha denunciado que el nuevo sistema del Imserso, impuesto «unilateralmente» por el Gobierno de Pedro Sánchez, perjudica gravemente a las personas mayores al eliminar el convenio con el Concello de la capital dezana. A partir de la próxima campaña, los usuarios ya no podrán reservar sus viajes de forma presencial en la administración local, sino que deberán tramitarlos por internet o en agencias de viajes, según el edil.

Souto calificó las críticas de la portavoz socialista, Alba Forno, como una «auténtica desfachatez», acusando al PSOE de confundir a los vecinos. El concejal lamentó la pérdida de un servicio de proximidad histórico que ofrecía información y acompañamiento, afectando especialmente a los mayores del entorno rural con brecha digital. Además, tildó de contradicción que los socialistas lalinenses pidan crear un nuevo servicio de asesoramiento cuando su propio ministerio ha suprimido el apoyo municipal vigente. Avelino Souto insistió en que el Gobierno local no genera alarma, sino que detalla las consecuencias reales de esta medida aplicada: «O alarmante sería ocultarlles a verdade ou facerlles crer que nada cambia cando, en realidade, desaparece a colaboración dos concellos». Concluyó asegurando que «o PSOE pode intentar disfrazar a realidade, pero non pode negar os feitos».