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Accidente doméstico

Sofocado un incendio en una cocina de Lalín

Cocina quemada en la calle de O Rodo de Lalín. | EMERXENCIAS LALÍN

Cocina quemada en la calle de O Rodo de Lalín. | EMERXENCIAS LALÍN

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Redacción

Lalín

Un incendio en la campana extractora de una cocina movilizó en la mañana de ayer a los servicios de emergencias en el municipio de Lalín. El suceso ocurrió en la calle de O Rodo, número 39, piso 2B, alrededor de las 13.30 horas, según informan desde Emerxencias Lalín. A la llegada de los efectivos de Emerxencias Lalín al lugar del incidente, el fuego ya había sido sofocado con éxito por un vecino utilizando un extintor portátil. Los operarios procedieron a revisar la zona afectada para descartar riesgos secundarios, ventilar la vivienda inundada por el humo y garantizar la total seguridad del inmueble. No se registraron personas heridas durante este incidente doméstico en la capital dezana.

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