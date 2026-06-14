El SD Bandeira baja el telón con una comida de confraternidad

La Praza do Auditorio de A Bandeira sirvió ayer para que la gran familia de la SD Bandeira pusiera el broche de oro a la temporada con un ágape multitudinario. Bajo una carpa que mitigó en lo posible el calor reinante en la zona, jugadores, familiares, cuerpo técnico y dirigentes de la entidad compartieron mesa y mantel además de una larga y amena sobremesa.