La Romería de O Corpiño recupera este verano las verbenas populares

Lalín acogerá los próximos días 23 y 24 de junio la tradicional Romaría de la Virxe do Corpiño 2026, una de las festividades religiosas más multitudinarias de Galicia y declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Las autoridades locales presentaron este sábado formalmente las actividades de esta edición, que destaca por el afianzamiento de su programación lúdica y musical gracias a una subvención inédita de 5.500 euros y al trabajo de la comisión vecinal. El evento prevé congregar a miles de devotos en la aldea lalinense de O Corpiño, registrando su mayor afluencia el día 24, jornada central y día grande de la celebración mariana en la que el santuario siempre se queda pequeño para la ocasión.

El acto de presentación oficial contó con la intervención del alcalde de Lalín, José Crespo, y del rector del Santuario del Corpiño, José Criado. Asimismo, participaron los representantes de la Asociación Cultural y Vecinal O Refaixo, junto a la concejala de Turismo y Cultura, Begoña Blanco, y el concejal de zona, Marcos Mariño. Durante el encuentro, las autoridades explicaron cómo la cooperación entre las instituciones públicas, la Iglesia y el colectivo vecinal de la parroquia de Santa Baia de Losón ha permitido potenciar este evento tradicional, que combina el fervor de los peregrinos con una rica dimensión social, cultural y festiva.

Como novedad presupuestaria, el Concello de Lalín gestionó este año una ayuda económica canalizada a través de la orden autonómica destinada a las Fiestas de Interés Turístico de Galicia. Por primera vez en su historia, la romería dispondrá de una aportación institucional total de 5.500 euros, de los cuales 4.000 euros proceden de los fondos de la Xunta de Galicia y 1.500 euros son aportados por la entidad financiera Abanca. Estos recursos económicos se invertirán en sufragar las actuaciones musicales y las labores de difusión del evento religioso con mayor proyección de la capital dezana. Esta cuantía se suma al presupuesto reunido por las aportaciones de los propios vecinos de la parroquia y de las empresas colaboradoras, que un año más colaboran en la realización del evento.

La dimensión lúdica de la fiesta se consolida este año bajo la dirección de la Asociación Cultural y Vecinal O Refaixo, cuyos cuatro integrantes —la presidenta Alba Rivas, la secretaria Laura Mariño, el vicepresidente Rubén García y el tesorero Álex Rivas— ejercen como comisión organizadora por segundo año consecutivo del certamen. El colectivo vecinal asumió la gestión festiva con el propósito de recuperar las verbenas populares que complementan el programa litúrgico tras varios años de ausencia en la programación. Con esta iniciativa, buscan dar visibilidad a la parroquia de Santa Baia de Losón y ofrecer entretenimiento a los visitantes que acuden al santuario con motivo de la romería mariana.

El programa lúdico del martes 23 de junio comenzará con el pasacalles del grupo tradicional A Carballeira de Cercio, que intervendrá en la misa solemne de las 12:00 horas y en la procesión. Por la noche, habrá verbena con la orquesta Charleston Big Band y el Grupo Eureka. Durante la velada se realizarán sorteos presenciales y, a la medianoche, se lanzará una sesión de fuegos artificiales. El miércoles 24 de junio, día grande en O Corpiño, actuarán la Asociación Cultural Xirandola y la Banda de Música de Vilatuxe, participando de forma conjunta en los pasacalles, la misa solemne de las 12.00 horas y la procesión alrededor del templo. Posteriormente, la Banda de Vilatuxe ofrecerá un concierto. Ambas jornadas contarán con servicio de pulpeiro.

En el apartado religioso, el santuario lalinense ofrecerá misas continuadas bajo la supervisión directa del rector y párroco de Lalín, José Criado. El 23 de junio habrá misas desde las 9.00 hasta la misa solemne de las 12.00 horas, y por la tarde a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas. El día grande, 24 de junio, los servicios religiosos comenzarán a las 8.00 de la mañana hasta la eucaristía central de las 12.00 horas, repitiéndose las misas vespertinas. Previamente, desde mañana al 23 de junio se celebrará la novena a las 12.00 y 18.00 horas, respectivamente. Los actos litúrgicos finalizarán el 28 de junio, día de la Consagración a la Virgen, con misas matinales y vespertinas amenizadas por el grupo tradicional Os Xuncos.

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El dispositivo logístico y de seguridad estará coordinado por un operativo especial integrado por la Guardia Civil, Protección Civil, la Agrupación de Voluntarios local y los miembros de la Cofradía de la Virxe do Corpiño. Este plan incluye servicios sanitarios de ambulancia y un diseño específico para ordenar el estacionamiento de vehículos, garantizando así la movilidad interna y la protección de los miles de romeros que se desplazarán hasta el recinto del santuario lalinense, espacio de referencia espiritual y cultural en Galicia.