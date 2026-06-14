La Noite Branca reparte 45 vales al no aparecer cinco de los agraciados

La Noite Branca del comercio de Lalín organizada por la Asociación de Empresarios de Deza durante toda la jornada del viernes concluyó casi de madrugada con los últimos sorteos de los vales de compra entre las personas que acreditasen compras efectuadas durante la jornada en dos establecimientos asociados diferentes, con un importe mínimo de 10 euros cada una.

La organización había previsto repartir un total de 5.000 en medio centenar de vales de compra por importe de 100 euros cada uno, pero cinco no pudieron ser entregados al resultarle imposible a la organización contactar con los agraciados a pesar de las reiteradas llamadas telefónicas. Además, alguno de los afortunados se llevó más de un vale, con lo que en total fueron 45 los vales de 100 euros sorteados, restando los cinco antes mencionados,

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La relación de ganadores de estos vales de compra por 100 euros cada uno es la que sigue: Susana Rodríguez, Beatriz Romero Trabazo, Sonia Sanmartín, Marivina Paz, Daniel González, Mari Carmen Aparicio, Lilibeth J., Nuria Cangado, María Luz Granja, Begoña Mosquera, Brais González, Marisol Borrajo, Melania Alvarado, Manuel Orza, Miriam Hernández, Aimara Porto, María Fernández, Soraya Iglesias, Bea Martínez, María Vilar, Pablo Rivas, Laura López, Elvira Pereira, Flor Yamil, Vanesa López, José Ferradas, Raquel Cachafeiro, Beatriz Martínez, Fátima Mosteiro, Susana Aguiar, Sylvia Castro, Pilar Abeledo, Ezequiel Souza y Yolanda González.