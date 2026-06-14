Noceda Rock: una década plantando cara y sembrando cultura

La parroquia lalinense de Noceda se convirtió este fin de semana en epicentro indiscutible musical de hermandad y de la cultura popular. El Noceda Rock sopló las velas de su décimo aniversario, consolidando una trayectoria de diez años de autogestión, resistencia y profundo amor por el entorno rural. El festival cerró sus puertas con un éxito rotundo, conquistando de manera unánime al público entregado que abarrotó el recinto. Esta edición tan señalada confirmó que un festival de aldea es capaz de competir en calidad con las grandes citas comerciales, manteniendo intactas sus señas de identidad y su autenticidad.

La Carballeira de Lamas acogió esta cita indispensable del calendario estival. Bajo la sombra protectora de sus robles centenarios, se desplegó un campamento de convivencia donde se defendieron los valores esenciales del evento. Impulsado con enorme esfuerzo por la Asociación Cultural Bolarqueira, el encuentro demostró que es posible organizar un acontecimiento cultural de primer nivel sin perder el espíritu cercano, humilde y comunitario. La combinación de música en directo, defensa de las tradiciones, actividades para todos los públicos, gastronomía, artesanía, una concurrida zona de acampada y el libre acceso mediante entrada gratuita, funcionó como un engranaje perfecto.

Actuación de Zënzar en el décimo Noceda Rock. / Cedida

La presente edición estuvo marcada por la resiliencia de la organización, que tuvo que sobreponerse a contratiempos de última hora y reconfigurar su propuesta artística. Con total transparencia, el equipo gestor lamentó la caída del cartel de bandas míticas como Dakidarría y Keltoi!, ausencias motivadas por problemas de salud de sus músicos. Asimismo, se sumó la baja de The Crowd, a quienes desde la asociación desearon la mejor de las suertes en su nueva etapa. Ante estos imprevistos, el festival dio una cálida bienvenida a Rebeliom do Inframundo, Zënzar y Aprendiz, tres formaciones de primer nivel que se sumaron a esta edición especial.

La programación arrancó el sábado con actividades vinculadas a la cultura popular. Los asistentes disfrutaron del juego tradicional de la billarda, del emotivo encuentro Faladoiro 10 Anos de Noceda Rock y del obradoiro Regueifando por Noceda, que puso en valor la improvisación oral. Por la tarde, la música encendió la carballeira con una sucesión de conciertos que incluyeron las actuaciones de Tiro na Testa, Zënzar, Ruxe Ruxe, Chorima y el potente directo de Rebeliom do Inframundo. La madrugada continuó vibrando gracias a las sesiones de Xirel DJ y Cadahía DJ.

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Ruxe Ruxe en el escenario de la Carballeira de Lamas. / Cedida

El domingo la actividad se retomó en un ambiente muy familiar. Los amantes del ritmo disfrutaron de una masterclass de batería, antesala de la sesión vermú animada por Roseira Brava y del multitudinario Xantar Popular 10 Anos de Noceda Rock. Por la tarde, los más pequeños fueron los grandes protagonistas en el Noceda Rock Miúdo, un espacio con juegos para hacer comunidad a cargo de Sororas.gal y el tierno espectáculo teatral Costureiriña Bonita, de Cristina Collazo (A Cova das Letras). El broche de oro definitivo a este aniversario histórico corrió a cargo de Aprendiz, que en formato banda ofreció un cierre que dejó el listón en lo más alto.