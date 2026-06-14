Festividad de San Antonio
Mascotas y subasta en Lalín de Arriba
Decenas de vecinos se citaron en el histórica iglesia de Lalín de Arriba para celebrar la festividad de San Antonio. Además de oficios religiosos hubo bendición de mascotas y puja de carne
Antonios y antonias están de celebración y por esta onomástica algunas parroquias celebran sus festejos. Este es el caso del núcleo periurbano de Lalín de Arriba, que preserva una tradición centenaria en torno a San Antonio. Música y oficios religiosos protagonizaron una jornada de sábado en la que el sacerdote José Criado bendijo mascotas [mayoritariamente perros] y los presentes también pudieron llevarse a casa carne que se subastó desde el balcón de la casona situada a escasos metros del templo. Los vecinos recuperaron el año pasado la puja, en la que los fieles solían donar al santo carnes de la matanza para ser subastada y el dinero quedaba, al menos en muchas parroquias con esta tradición, para la Iglesia o como aportación para cofinanciar la organización de las fiestas.
La jornada arrancó al mediodía con la música de Os Dezas de Moneixas, previa a la misa y posterior bendición de animales. En torno a la una de la tarde comenzó la subasta de carne, con el vecino Antonio Taboada [que estaba de onomástica] como coordinador de esta singular subasta. Los festejos continuaron con la sesión vermú, amenizada por el Dúo Óbice.
Ya por la tarde la actividad se retomó en torno a las 20.30 oras con la actuación de la charanga Chámalle X y tras la verbena en honor a San Antonio estaba programada para las diez de la noche una cena de confraternidad para la que había que realizar previamente una reserva. La verbena, hasta la madrugada, fue animada de nuevo por el Dúo Óbice. Los actos de esta jornada de fiesta y tradición fueron organizados por la asociación vecinal Fonte de Lalín de Arriba.
En otras parroquias lalinenses como Vilatuxe también se homenajeó a San Antonio. El viernes hubo verbena con Pachi Show y el sábado la mañana comenzó con pasacalles con el Grupo de Gaitas Sin Ton Nin Son. A las 10.00 horas se celebró la primera misa y a las 13.15 horas fue la solemne en la capilla, con posterior procesión.
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