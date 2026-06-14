Piedras de gran tamaño dentro de contenedores de orgánicos o acopios de electrodomésticos, colchones u otros voluminosos han sido detectados por el Concello de Lalín en los últimos días, circunstancia que aprovecha la concejala delegada de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, para recordar a la ciudadanía que el destino de los voluminosos no debe ser otro que el Punto Limpio. Las calles Rodo, Ponte o la Carballeira do Rodo han sido algunas de las localizaciones de estas prácticas en espacios públicos urbanos. Se citan estas calles, pero en realidad es una práctica bastante común en algunas calles del núcleo principal, donde además de cajas de cartón con restos domésticos, no es extraordinario ver otros útiles como muebles o electrodomésticos.

Lorenzo pide que los voluminosos se lleven al Punto Limpio

La representante del grupode gobierno subraya en este sentido que para la recogida de estos materiales es preciso llamar al número de teléfono del Punto de Limpio, 986 79 44 20 y concertar del mismo modo ya día y lugar de recogida pues, del contrario, desde la instalación municipal situada en el parque empresarial Lalín 2000 se desconoce dónde y cuándo tienen que recoger los voluminosos . También, remarca Raquel Lorenzo, se puede depositar este tipo de residuos directamente en el punto limpio en el horario habilitado (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, mientras que los sábados la instalación está operativa entre las 10.00 y las 13.00 horas, excepto el último sábado de cada mes que permanece cerrado), evitando en todo caso dejarlos fuera de las instalaciones por los riesgos que puedan tener sobre la seguridad ciudadana.

Normativa

Desde la concejalía de Medio Ambiente de Lalín se recuerda que se consideran artículos voluminosos elementos como grandes aparatos, pequeños aparatos, hierro, acero, madera, aparatos de informática y telecomunicaciones con pequeños componentes peligrosos, pilas, aerosoles, restos de pintura, envases plásticos y metálicos, aceite vegetal, madera, tóner, baterías de plomo, entre otros.

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La concejala pone en valor la labor del Punto Limpio como servicio esencial para la recogida selectiva de residuos domésticos que tiene carácter gratuito, por el que anima la vecindad a hacer el mayor uso posible de él y evitar las situaciones inscritas en estos últimos días.