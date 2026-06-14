A Estrada se rinde al baile

La Praza da Constitución de A Estrada se convirtió este sábado en un gran escenario al aire libre con motivo del festival de fin de curso de la escuela Stradanza. Más de 300 alumnos de todas las edades participaron en una cita que reunió a numeroso público durante una tarde marcada por el buen ambiente y las altas temperaturas.

Los más peques demostrando sus habilidades. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Familiares, amigos y vecinos llenaron el entorno de la plaza para seguir una exhibición que se prolongó durante más de dos horas y que contó con participantes desde los tres años hasta alumnas de más de 80. El espectáculo arrancó con una coreografía conjunta al ritmo de una versión renovada de Voy a pasármelo bien, dando paso a actuaciones de pre-ballet, danza lírica, moderna y urbana, zumba, baile social y comercial.

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La plaza al completo con público de todas las edades. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Las coreografías inspiradas en Disney y El Rey León, junto a temas de artistas como Britney Spears, Michael Jackson o distintos intérpretes latinos, mantuvieron la atención del público, en una gala que estuvo presentada por el estradense Carlos Corral Fuentes, como maestro de ceremonias.