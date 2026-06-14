El Día da Música de Silleda se dedica a los cuentos y la tradición oral

El XVII Día da Música de Silleda convertirá el próximo sábado 27 la Carballeira das Pedrosas en un gran escenario dedicado a la tradición oral, los cuentos y la música. La cita, organizada por la Banda de Música Municipal de Silleda y la Escola de Música Municipal de Silleda, se celebrará este año bajo el lema Moito conto!, con una programación abierta a los vecinos, al alumnado, a las familias y al público en general.

La jornada arrancará a las 11.00 horas con un pasacalles de la Banda de Música Municipal por las calles de la villa. A las 12.00 horas llegará el festival de fin de curso de la EMUSI, titulado Érase unha vez…, con Anxo Moure y el alumnado de la escuela. En esta propuesta participarán distintos grupos del centro, como la banda infantil y juvenil, la aula de Música e Movemento y el coro de niños y niñas, en un montaje pensado para acercar la música a las edades más tempranas a través de la imaginación, el juego, el ritmo y las historias.

El programa continuará a las 13.15 horas con la promoción y degustación de la Festa do Lacón y, a las 13.30 horas, con la sesión vermú Contos na lareira…, a cargo de Celso Fernández Sanmartín y del profesorado de la EMUSI. La propuesta unirá palabra y música para reivindicar la tradición oral gallega como parte esencial de la identidad colectiva, acompañada por piezas vinculadas al repertorio popular. A las 14.30 horas se celebrará el xantar campestre, manteniendo el carácter de convivencia que distingue esta cita desde sus primeras ediciones.

Por la tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar uno de los platos fuertes del día: el concierto de la Banda de Música Municipal de Silleda con A Gata con Zocos…, una comedia musical creada junto a A Cova das Letras. El espectáculo revisita el cuento tradicional de O gato con botas, recuperando la figura de la gata y combinando literatura oral, música, títeres, humor y reivindicación de la figura femenina.

La programación seguirá a las 20.30 horas con Contos con barullo, de Nelson Quinteiro y la Aula de Música Tradicional da EMUSI, un espectáculo familiar con ritmo, interacción con el público, humor y música popular. La jornada finalizará con la tradicional cena de confraternidad, prevista para las 21.30 horas, y con una verbena a cargo de la charanga BB+, que comenzará a las doce y media de la noche.

El programa fue presentado por el director de la Banda de Música Municipal de Silleda, Rafa Agulló; Zaira Rozados, integrante de la directiva; la alcaldesa, Paula Fernández Pena; y la concejala de Cultura, Mónica González. Agulló destacó que «O Día da Música continúa a medrar ano tras ano como unha das grandes citas culturais e musicais de Silleda, mantendo a súa esencia participativa e pedagóxica». La alcaldesa felicitó a la Banda y a la Escola de Música por «seguir impulsando unha cita que xa forma parte da identidade cultural de Silleda e que cada ano consegue sumar música, convivencia, aprendizaxe e participación».

Desde la formación silledense se elige cada año una temática para conmemorar esta efeméride y resaltar los valores de la música como lenguaje universal. En esta ocasión, Moito conto! invita a celebrar la fuerza de las historias, de la tradición oral y de la música como herramientas para mantener viva la memoria colectiva. La organización agradece la colaboración del Concello de Silleda, la Deputación de Pontevedra, la Fundación Semana Verde de Galicia, la Festa do Lacón de Silleda, la ANPA Musiquiños y la Asociación de Amigos da Banda.

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Las entradas para la cena pueden retirarse por las tardes en las oficinas de la Escola de Música, situadas actualmente en el auditorio Semana Verde. El precio es de 25 euros para mayores de 10 años y de 15 euros para menores de esa edad. El último día para recogerlas será el jueves 25. Además, desde el lunes 15 se abrirá el plazo de matrícula para el curso 2026-2027 en la Escola de Música Municipal de Silleda, con centros en Silleda y en A Bandeira.