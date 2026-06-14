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Cortes en la AC-241 por dos semanas debido a las obras en la AG-59

Afectará al entorno del punto kilométrico 3, a su paso por Vilar, en el municipio de Teo

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redacción

A Estrada

El avance de los trabajos de prolongación de la autovía Santiago-A Estrada (AG-59) obligará a interrumpir el tráfico en la carretera AC-241 a su paso por Vilar, en el municipio de Teo, a partir de este lunes. El corte afectará al entorno del punto kilométrico 3 y se prolongará durante aproximadamente dos semanas y media.

La medida responde a la necesidad de ejecutar las actuaciones pendientes para completar el enlace de la autovía con esta vía autonómica. Durante el tiempo que duren las obras, la Xunta habilitará recorridos alternativos y dispondrá de la señalización necesaria para orientar a los conductores.

La actuación forma parte de la ampliación de la AG-59, que permitirá habilitar 3,5 nuevos kilómetros de autovía. Paralelamente, también se encuentra en marcha la última fase del proyecto, entre Pontevea y O Rollo, con otros 4 kilómetros de trazado.

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Una vez finalizada la totalidad de la prolongación, que sumará 7,5 kilómetros libres de peaje, el tiempo de viaje entre Santiago de Compostela y A Estrada se reducirá hasta unos 10 minutos. La infraestructura, en la que la Xunta prevé una inversión superior a los 67 millones de euros, busca además mejorar de forma significativa la seguridad vial y reforzar las comunicaciones entre ambas localidades.

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