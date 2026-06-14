El Concello avanza en la sectorización de la red de abastecimiento de agua

El Concello de A Estrada continúa dando pasos en la modernización y optimización de su red de abastecimiento de agua mediante la sectorización progresiva de la infraestructura que da servicio tanto al casco urbano como a su entorno más próximo. El objetivo de esta actuación es lograr un mayor conocimiento de los consumos, mejorar el control sobre la red y aumentar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Los trabajos ya han permitido crear sectores independientes en algunos de los puntos considerados más sensibles, entre ellos la Zona Deportiva, el entorno de la sede de Emerxencias A Estrada y el polígono industrial de Toedo. Precisamente este último fue uno de los primeros ámbitos en los que se aplicó una medida que, además de responder a criterios de eficiencia, viene marcada por las exigencias normativas en materia de gestión del agua.

Así, la sectorización consiste en dividir la red en áreas diferenciadas e instalar contadores que permitan conocer en todo momento el volumen de agua que entra en cada sector y el que realmente se consume. Esta información resulta clave para detectar pérdidas y fugas que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas durante largos periodos de tiempo.

En este sentido, el concejal de Promoción Económica y responsable de Servizos Municipais, Óscar Durán, explicó que esta herramienta permitirá actuar con mayor rapidez cuando se produzcan anomalías en el suministro.

El edil señaló además que el propósito final es alcanzar un conocimiento mucho más preciso del comportamiento de toda la red de abastecimiento. En este sentido, recordó que la normativa establece que las administraciones deben tener controlado al menos el 75 % del agua distribuida, limitando al 25 % el volumen considerado no controlado.

Dentro de esta estrategia, el Concello continuará instalando contadores en los edificios municipales para seguir afinando el seguimiento de consumos y detectar posibles fugas internas. La actuación en la Zona Deportiva constituye un avance especialmente relevante debido a las dimensiones del complejo y a la convivencia en él de varias instalaciones, entre ellas campos de fútbol y piscinas.

El análisis de los consumos también permitirá comprobar que el uso del agua se corresponde con suministros debidamente registrados y sujetos a tributación. En paralelo, y coincidiendo con la actual ola de calor, el gobierno local hizo un llamamiento a la ciudadanía para realizar un consumo responsable.

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Actualmente, el agua que abastece al núcleo urbano procede de la estación de tratamiento de Penerada, alimentada desde Parada. Desde esta instalación salen cada día unos 2.500 metros cúbicos de agua potable destinados a los hogares estradenses.