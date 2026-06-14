Servicios Sociales
El BNG critica el retraso en la bolsa de empleo del SAF en Agolada
El Bloque Nacionalista Galego de Agolada exige soluciones inmediatas al gobierno municipal que preside Óscar Val tras denunciarse que una persona con dependencia total quedó varios días sin el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El grupo nacionalista de la oposición agoladesa solicita explicaciones urgentes sobre los motivos por los cuales se tardó más de tres meses en publicar la bolsa de empleo destinada a cubrir estas bajas. La portavoz nacionalista, Susana Tato, calificó la situación de evitable y criticó con dureza la falta de previsión del ejecutivo local ante un problema del que ya habían sido advertidos con mucha antelación.
En marzo, el pleno municipal de Agolada aprobó una moción presentada por el BNG que proponía medidas concretas frente a las dificultades para cubrir vacaciones y bajas del personal encargado. Sin embargo, dicha convocatoria de empleo no vio la luz hasta el pasado 10 de junio, dejando hoy al ayuntamiento sin trabajadores disponibles en este momento tan crítico. Ante esta grave desatención, el BNG liderado por Tato insta a estudiar de forma urgente una reorganización temporal de todos los recursos municipales disponibles. El objetivo primordial es garantizar el cuidado de los usuarios con mayor grado de vulnerabilidad y presentar un plan serio que impida que estos fallos administrativos se repitan en el término municipal.
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