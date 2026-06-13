Xoán Ledo, Cecilia Cacheda y CD Lalín, laureados en la Gala do Deporte

Los galardones deportivos de la capital dezana se entregaron este viernes en la Gala do Deporte de Lalín, celebrada en un abarrotado Salón Teatro de la localidad. El evento, organizado por el Concello de Lalín tras cuatro años de ausencia y presentado por el locutor de Radio Lalín, Gúmer Portas, adoptó un formato ágil inspirado en los Premios Goya para revelar los ganadores en riguroso directo. Un jurado compuesto por periodistas locales dictaminó el listado definitivo de las nueve categorías principales, estructurado bajo un modelo participativo donde los clubes locales postularon a los nominados.

En la categoría absoluta masculina, el portero internacional de balonmano Xoán Ledo fue proclamado Mejor Deportista Masculino (recogió su madre Marta Menéndez). El guardameta superó a David Gil y David Failde, quienes asistieron como los finalistas oficiales de la modalidad. Por su parte, la jugadora profesional de balonmano Cecilia Cacheda se alzó con la distinción de Mejor Deportista Femenina del año. Las atletas Ruth Lorenzo y Tamara Seijas completaron el cuadro de honor institucional en calidad de finalistas.

Las promesas de base ocuparon un lugar prioritario en la gala del Salón Teatro. Guillermo Sobrado obtuvo el galardón de Mejor Deportista Promesa Masculino. El luchador se impuso en la votación a León Feijoo y Beltrán Rivas, ambos promesas del atletismo local. En el cuadro femenino, la joven María Rivero Aller fue elegida Mejor Deportista Promesa Femenina, superando a Nayara Taboada y Alba Failde, nominadas a la terna final.

Foto de familia de los premiados en la Gala do Deporte de Lalín. / Bernabé / Amanda Castro

León Diego Feijoo Quan y Beltrán Rivas Mosquera compartieron protagonismo con el resto de la cantera de atletismo. El deporte veterano fue reconocido mediante las categorías máster. José Canda logró el premio al Mejor Deportista Máster Masculino ante los finalistas Ricardo Vázquez y Antonio Riera. Asimismo, Alina Cimpean se proclamó ganadora como Mejor Deportista Máster Femenino, sección donde Ana Balado y Lucía Peón llegaron como finalistas. En el ámbito colectivo, el C.D. Lalín fue condecorado como el Mejor Club Deportivo, el Trail Vilatuxe recibió el premio al Mejor Evento Deportivo y la firma Disiclín obtuvo el Reconocimiento a Patrocinadores y Colaboradores.

La ceremonia incluyó menciones de honor para un numeroso bloque de deportistas locales. En atletismo, destacaron Marcos Oro Vence, Claudia Fernández Calviño, Breogán García Fernández, Iago Pazos Astrar, Roi Sierra Pereira, Diego Reboredo Núñez y Daniel Conde Prieto. La lista de disciplinas individuales integró a Tamara García Rodríguez, Javier Busto Ramos, Juan José Recimil Taboada, Claudia Rodríguez Varela y Nicolás Villamor Montero. El kickboxing sumó a Marcos Fernández, Hugo González, Manuel Couto y Samuel Bonilla. Además, el rugby local ensalzó a Isaac Míguez, Antón Otero, José Ramón Santiso, Ali Alzaanin, Rafael Colmenero, Iago Rodríguez, Jesús Silva y Xian Varela.

La estructura base del balonmano distinguió a Martín Vázquez, Luis Martínez, Luis Rozas, Manu Souto, Marco González, José Enrique Portas, Enzo Novoa, Sálvora Vilariño, Alba Cagide, Jose Luis Pedreira, Paco Aguiar y Rubén Martínez. En artes marciales, la escuela Kung-fu Zen aportó un registro masivo: Luna Martins, Nikolas Villamizar, Paula Buján, Edgar Maceiro, Christopher Rodríguez, Santiago Pumeda, Fiz Pereiro, Lucas Fernández, Tristán Espiño, Flavia Martins, Marco Presas, Axel Payo, Lucía Jácome, Iago Montoto, Antón Espiño, Iría Iglesias, Manuel Castro, Valeria Vicente, Roi Daparte, Paula Lago, Martín Vázquez, Martín García, Andrés Vence, Juan Manuel Rodríguez y Shayana Morais. El Club Kung Tai formalizó la presencia de Noé García, Noel Iglesias, Xabi Dabouza, Nicolas Conde, Daniel Vázquez, Adrián Rodríguez, Selma Carballude e Iría Taboada.

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La lista de reconocidos en el Vitalqui englobó a Noelia Taboada, Uxía Limia, María Fernández, Leo Lamas, Asier García, Santi Silva, Xabier Gómez, Valentina Da Silva, Leire Granja, Naira Cuña, Athenea López, Hawa Sadeg, Malak Sadeg, Antonio Wu, Kevin Gril, Sheila López, Noa Rodríguez, Daniel Diéguez, Nerea Rozas, Sabela Mato, Olaya Gil, Sandra Iglesias y Samuel Iglesias. Finalmente, el rendimiento por equipos de la temporada 2025/26 encumbró al Foot on Mars Basketdeza y a la Escola de Fútbol Lalín. El evento cerró consolidando el compromiso del municipio con sus deportistas y escuelas.