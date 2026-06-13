Veintisiete ganaderías pujan hasta 6.000 euros por vacas de Mouriscade

La Diputación provincial organizará entre el 20 y el 24 de julio en Finca Mouriscade una nueva edición de la Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros, organizada en colaboración con la Federación Frisoa Galega, el Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia y la Cooperativa Rural Galega. El plazo de inscripción se abrirá este lunes 15, hasta el 30 para personas de entre 8 y 25 años interesados en acercarse al sector ganadero.

El diputado provincial Ricardo Martínez presentó este viernes la actividad poniendo en valor el papel de la finca lalinense y el compromiso de la institución provincial con el sector primario. «Estas instalacións levan décadas apostando pola innovación, a investigación e a mellora continua do sector gandeiro, converténdose nun referente para profesionais, explotacións e entidades de toda Galicia», destacó.

Martínez subrayó también el valor de que esta escuela se desarrolle en estas instalaciones, con el objetivo de que la juventud descubra una actividad que definió como «moito máis ca unha profesión, é unha forma de vida estreitamente vinculada ao territorio, á sostibilidade e á produción de alimentos de calidade». En esa línea, el parlamentario provincial incidió en la importancia del sector primario como oportunidad de desarrollo personal y profesional y como herramienta para afrontar el reto demográfico, garantizar el futuro del rural y contribuir a fijar población.

La presentación coincidió con la celebración en la propia Finca Mouriscade de la quinta subasta de animales de su ganadería, en la que participaron 27 explotaciones. En total se adjudicaron 17 vacas de raza frisona, con precios que partieron de 1.750 euros y alcanzaron cantidades de entre 2.400 y 6.000 euros más IVA. La mayoría de las ganaderías participantes procedían de la provincia de Pontevedra, con presencia de explotaciones de los términos municipales dezanos de Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. El interés por la subasta se extendió también a otras provincias gallegas, con ganaderías de Castroverde, Lugo, O Páramo, Sarria, Tordoia y Val do Dubra.

Tercera de España

El organismo provincial aprovechó este acto en Lalín para recordar que Finca Mouriscade está considerada, con datos de abril del presente año, la tercera mejor explotación ganadera de España en calidad genética y la segunda de la provincia de Pontevedra. En cuatro años, la ganadería dependiente de la institución provincial pasó del puesto 35 a alcanzar la segunda posición en el índice combinado ICO. Esta clasificación evalúa la calidad genética de los animales y refuerza la posición de Mouriscade como referente agroganadero a nivel nacional.

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Según la institución provincial, los resultados confirman el impacto del trabajo desarrollado en la finca, tanto con las terneras nacidas a partir de los últimos embriones como con la actividad de los profesionales del laboratorio, que contribuyen a la mejora genética y a la eficiencia productiva de las ganaderías de la provincia.