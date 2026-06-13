La Rapa das Bestas de Sabucedo planifica su seguridad con cambios en la oferta gastronómica

La sala de juntass del Concello de A Estrada acogió ayer la primera reunión de coordinación en materia de seguridad para la próxima edición de la Rapa das Bestas de Sabucedo, una de las celebraciones más emblemáticas del verano gallego. El encuentro sirvió para avanzar en la planificación del operativo que velará por el correcto desarrollo de la fiesta y por la seguridad de participantes y asistentes.

La sesión estuvo presidida por el concejal Óscar Durán y contó con la participación de representantes de la Asociación Rapa das Bestas, Policía Local, Emerxencias A Estrada, Guardia Civil, la empresa de seguridad encargada del servicio durante la celebración, así como personal de los departamentos municipales de Obras y Cultura.

Entre los asuntos abordados destacó el análisis de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud previsto para este año. Uno de los cambio más relevantes en este sentido afectará a la distribución de la oferta gastronómica, especialmente en lo que respecta a las pulpeiras y a los puestos de venta de comida.

Según se expuso en la reunión, toda la restauración se concentrará en la zona del picadero, una decisión que busca reforzar las garantías en materia de seguridad alimentaria y mejorar la organización de los espacios durante los días de mayor afluencia de público.

La modificación supondrá que este año no se autoricen puestos de venta de comida sin envasar junto a la carretera, una zona por la que transitan los caballos durante los distintos actos de la fiesta. De este modo, se pretende reducir posibles riesgos y compatibilizar de manera más eficaz la actividad hostelera con el desarrollo de los eventos tradicionales que caracterizan la celebración.

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La reunión celebrada este viernes constituye el primer paso en la coordinación del dispositivo especial que acompañará a la Rapa das Bestas. Está previsto que en los días previos al inicio de la fiesta se celebre un nuevo encuentro entre los distintos organismos implicados para revisar los últimos detalles del operativo y garantizar que todos los servicios estén preparados.