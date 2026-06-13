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Stradanza reúne a más de 300 alumnos en A Estrada

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redacción

A Estrada

Más de 300 alumnos participarán hoy sábado en el festival de fin de curso de la escuela Stradanza en A Estrada. La cita, en la Praza da Constitución a las 20.30 horas, La exhibición contará con propuestas de pre-ballet, danza lírica, moderna y urbana, zumba fitness o zumba.

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