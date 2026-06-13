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Silleda se da un baño de culturas

El municipio acoge la primera edición de Silleda Integra, una jornada intercultural que reunió a cientos de vecinos en la Praza Siñor Afranio con el objetivo de celebrar la diversidad, promover la convivencia y visibilizar la riqueza cultural de las cerca de 40 nacionalidades que conviven en la localidad

Uno de los bailes interpretados en el Silleda Integra.

Uno de los bailes interpretados en el Silleda Integra. / Bernabé/Amanda Castro

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Ángel Graña

Silleda

El municipio de Silleda celebró este sábado la primera edición de Silleda Integra, una jornada intercultural que puso en valor la diversidad cultural de la localidad y fomentó la convivencia entre distintas nacionalidades. El evento tuvo lugar en la Praza Siñor Afranio bajo el lema «Un pobo, moitas culturas», logrando reunir a vecinos y visitantes en una tarde dedicada al encuentro mutuo. La alcaldesa, Paula Fernández, recuerda que esta iniciativa nació para reconocer la aportación de los residentes procedentes de otros países. Actualmente, el municipio cuenta con cerca de 40 nacionalidades diferentes y casi 900 ciudadanos extranjeros empadronados.

Mujeres de origen árabe aplauden durante la actividad realizada en la Praza Siñor Afranio.

Mujeres de origen árabe aplauden durante la actividad realizada en la Praza Siñor Afranio. / Bernabé/Amanda Castro

La programación comenzó a las 17.00 horas e incluyó actuaciones musicales, bailes tradicionales y talleres interactivos como el de henna marroquí o el de arepas de origen venezolano. Uno de los momentos principales de la jornada integradora fue la muestra de trajes típicos, que exhibió la riqueza de la indumentaria tradicional de los diferentes pueblos representados. Finalmente, las comunidades de Argentina, Colombia, Cuba, Marruecos, Paraguay, Rumanía y Venezuela ofrecieron degustaciones gastronómicas a los presentes. Silleda también estuvo representada a través de la Asociación Cultural O Lacón y la Asociación Amigos da Empanada, que aportaron productos locales con la vocación de consolidar este festival integrador en el futuro.n

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