Seis dos oito institutos da zona acadan pleno de aprobados na PAU
Os estudantes das comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes volveron demostrar un elevado nivel académico na convocatoria ordinaria da Proba de Acceso á Universidade (PAU). Os distintos institutos de secundaria da zona rexistraron porcentaxes de aprobados moi elevados, con seis dos oito institutos conseguindo pleno de aptos.
En Lalín, o IES Laxeiro asinou uns resultados impecables. Os 52 alumnos que se presentaron á fase de acceso lograron superar a proba, acadando así un 100 % de aprobados. Ademais, o centro destacou polo alto rendemento de parte do seu alumnado, xa que cinco estudantes obtiveron unha nota superior ao 9 na fase xeral. A mellor cualificación alcanzou un 9,396. A isto súmase que outros sete alumnos conseguiron superar a barreira do 7, consolidando unha promoción especialmente brillante.
Tamén na capital dezá, o IES Aller Ulloa pechou a convocatoria con pleno de aprobados. Os 19 estudantes que concorreron á Selectividade recibiron a cualificación de apto, mantendo así a boa traxectoria académica do centro.
Os excelentes resultados repetíronse en Silleda. O IES Pintor Colmeiro logrou igualmente un 100 % de aprobados entre a vintena de alumnos que se presentaron aos exames, confirmando o bo nivel amosado durante o curso polo alumnado do centro.
En Vila de Cruces, o IES Marco do Camballón volveu situarse entre os institutos con mellores cifras. Os 18 estudantes que realizaron a PAU superaron a proba, e a nota máis elevada foi un 9,34.
Así mesmo, na comarca de Tabeirós, os resultados tamén foron moi positivos. O IES Manuel García Barros da Estrada presentou a 59 alumnos, dos cales 57 conseguiron superar a proba. A mellor nota do centro alcanzou un destacado 9,7. Pola súa banda, o IES Antón Losada Diéguez conseguiu pleno de aprobados entre os estudantes presentados, rexistrando ademais unha cualificación máxima de 9,5.
Deste xeito, a relación de centros con resultados sobresaíntes complétaa o IES Chano Piñeiro de Forcarei, onde os cinco alumnos que se examinaron tamén obtiveron o apto, pechando así unha convocatoria especialmente exitorsa.
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