Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero imputadoOla de Calor GaliciaMejores Notas PAU GaliciaKardashian en Yate de VigoMuere Hija de FragaMundial de MéxicoPremios FARO DA ESCOLA
instagramlinkedin

Seis dos oito institutos da zona acadan pleno de aprobados na PAU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nerea Couceiro

A Estrada

Os estudantes das comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes volveron demostrar un elevado nivel académico na convocatoria ordinaria da Proba de Acceso á Universidade (PAU). Os distintos institutos de secundaria da zona rexistraron porcentaxes de aprobados moi elevados, con seis dos oito institutos conseguindo pleno de aptos.

En Lalín, o IES Laxeiro asinou uns resultados impecables. Os 52 alumnos que se presentaron á fase de acceso lograron superar a proba, acadando así un 100 % de aprobados. Ademais, o centro destacou polo alto rendemento de parte do seu alumnado, xa que cinco estudantes obtiveron unha nota superior ao 9 na fase xeral. A mellor cualificación alcanzou un 9,396. A isto súmase que outros sete alumnos conseguiron superar a barreira do 7, consolidando unha promoción especialmente brillante.

Tamén na capital dezá, o IES Aller Ulloa pechou a convocatoria con pleno de aprobados. Os 19 estudantes que concorreron á Selectividade recibiron a cualificación de apto, mantendo así a boa traxectoria académica do centro.

Os excelentes resultados repetíronse en Silleda. O IES Pintor Colmeiro logrou igualmente un 100 % de aprobados entre a vintena de alumnos que se presentaron aos exames, confirmando o bo nivel amosado durante o curso polo alumnado do centro.

En Vila de Cruces, o IES Marco do Camballón volveu situarse entre os institutos con mellores cifras. Os 18 estudantes que realizaron a PAU superaron a proba, e a nota máis elevada foi un 9,34.

Así mesmo, na comarca de Tabeirós, os resultados tamén foron moi positivos. O IES Manuel García Barros da Estrada presentou a 59 alumnos, dos cales 57 conseguiron superar a proba. A mellor nota do centro alcanzou un destacado 9,7. Pola súa banda, o IES Antón Losada Diéguez conseguiu pleno de aprobados entre os estudantes presentados, rexistrando ademais unha cualificación máxima de 9,5.

Noticias relacionadas

Deste xeito, a relación de centros con resultados sobresaíntes complétaa o IES Chano Piñeiro de Forcarei, onde os cinco alumnos que se examinaron tamén obtiveron o apto, pechando así unha convocatoria especialmente exitorsa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
  2. El personal del Meixoeiro, en taxi a trabajar
  3. Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
  4. Hoy se publican las notas de la PAU en Galicia: cómo y cuándo reclamar correciones y qué posibilidad de éxito tienen
  5. La exmujer del agente FIFA Toni Otero acepta dos años de cárcel y deberá devolver casi 400.000 euros
  6. Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año
  7. Juicio a un cigarrón del Entroido de Verín acusado de herir con el látigo a una mujer embarazada: «Se lo recriminé y no mostró arrepentimiento»
  8. Teis se cita en A Riouxa con su primera «Sardiñada, artesanía e moita troula»

Los pisos de uso turístico triplican su oferta y comen terreno a las casas rurales en Deza y Tabeirós

Los pisos de uso turístico triplican su oferta y comen terreno a las casas rurales en Deza y Tabeirós

Misha Bies Golas expande su universo en el CGAC

El personal del SAF se formará en cuidados sobre deterioro cognitivo

Lalín compra a la luz de la luna

Anxo Calviño y su cerda Laidi graban para el espacio televisivo 'Octavio e outros animaliños'

Anxo Calviño y su cerda Laidi graban para el espacio televisivo 'Octavio e outros animaliños'

Cobre San Rafael aplicará en la mina de Touro «as mellores técnicas»

La Diputación repondrá la línea discontinua de la carretera entre Bandeira y Piñeiro para acceder a viviendas de Murallón

A Estrada tramita 41 ayudas de hasta 5.000 euros por parroquia

Tracking Pixel Contents