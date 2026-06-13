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El personal del SAF se formará en cuidados sobre deterioro cognitivo

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redacción

Silleda

El Concello de Silleda organiza una nueva acción formativa dirigida a las personas que trabajan en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La formación tendrá lugar el martes y miércoles de la próxima semana, en turno de 16.30 a 18.30 horas, en dos grupos, y será impartida por personal de Afapo, la Asociación de Familiares de Persoas com Alzheimer da Provincia de Pontevedra. El curso va a centrarse en el cuidado y la atención a personas con deterioro cognitivo, con la intención de facilitar nuevas herramientas y conoc9imientos práctico a los y las profesionales que desarrollan su labor en la atención domiciliaria.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno municipal para reforzar la formación continua de la plantilla del SAF y seguir mejorando en la calidad de una prestación que resulta esencial para muchas familias del municipio. Esta propuesta, además, se enmarca en el convenio suscrito entre el Concello y Afapo, y que incluye además la puesta en marcha de talleres de terapia cognitiva a lo largo de todo el año. El Concello hace hincapié de la idoneidad de esta atención cada vez más especializada.

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