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Un matrimonio herido tras derrapar su moto de gran cilindrada en Sabrexo

Estado de la moto siniestrada en Sabrexo.

Estado de la moto siniestrada en Sabrexo. / Protección Civil de Vila de Cruces

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Ángel Graña

Vila de Cruces

Un motorista de unos 60 años de edad y su esposa resultaron heridos este sábado tras sufrir una caída cuando viajaban en una moto de gran cilindrada. Protección Civil informa de que el accidente ocurrió a las 14.45 horas en el kilómetro 14 de la PO-204, en la conocida curva de «La Trinchera», en la parroquia cruceña de Sabrexo. La motocicleta derrapó por causas desconocidas, provocando que ambos cayeran al suelo. Al lugar acudieron los sanitarios tras el aviso del 112. El conductor sufrió una dislocación en el hombro izquierdo, mientras que su mujer presentaba un golpe en el brazo. Ambos fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Tráfico de Lalín instruyó el correspondiente atestado.

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